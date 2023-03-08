"التونر".. هل هو مفيد أم ضارّ للبشرة؟

يعتبر “التونر” أحد منتجات العناية بالبشرة، هو غسول أو منشط يستخدم في الغالب على الوجه لتنظيف البشرة وتقليل ظهور المسام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرطب البشرة ويحميها ويجددها.

التونر ليست خطوة إلزامية في روتين العناية بالبشرة. فيما يعتبر معظم الناس أنه الجزء الأكثر أهمية في روتين العناية بالبشرة المثالي، لكنك لست بحاجة إلى الحصول على تونر إذا كانت جميع منتجاتك المرطب أو المصل أو الواقي من الشمس، تحتوي بالفعل على ما يكفي من مضادات الأكسدة.

إذ يتسبب التونر في حدوث تهيج أو جفاف البشرة إذا تم استخدامه بكمية زائدة. لذا ينصح بتجنب التونر الذي يحتوي على الكحول، حيث أنّ العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول مضرّة للبشرة.

ويتم أيضًا تجريد الزيوت العادية التي تحدث بشكل طبيعي والموجودة على الجلد عند استخدام التونر المحتوي على الكحول. هذه الزيوت مفيدة ووقائية ضد الالتهابات الفطرية الضارة. كما أنها تحافظ على بشرتك من خلال إبقائها مغذية وخالية من الحساسية. لذلك، من خلال القضاء على ذلك، فإن ما تفعله هو تمزيق وتقشير كل الزيوت الطبيعية الموجودة بالفعل على الجلد.

يمكن أن يكون التونر جيدًا إذا كان يناسب نوع بشرتك ولكن أي شيء زائد قد يكون خطيرًا. يجب استخدامه في حدود محدودة ومن الأفضل أن تجعل روتين العناية بالبشرة خاليًا من المخاطر حيث لا يمكنك المجازفة عندما يتعلق الأمر ببشرتك.