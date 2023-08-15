9 فوائد مذهلة للتين الشوكي على صحة الإنسان

يشتهر فصل الصيف بفاكهة التين الشوكي التي تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد عند الانتظام في تناولها.

ومن هذه الفوائد:

1- محاربة السكري

يساعد التين الشوكي على مكافحة داء السكري من النوع الثاني، نظرًا لقدرته الكبيرة على تحسين حساسية الأنسولين بالجسم، بالإضافة إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تساهم في ضبط سكر الدم.

2- فقدان الوزن

يلعب التين الشوكي دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، لانخفاض سعراته الحرارية، وقدرة أليافه على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

3- تقوية المناعة

يتميز التين الشوكي باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء، المسئولة عن محاربة الميكروبات بالجسم.

4- الوقاية من هشاشة العظام

يحتوي على مستويات مرتفعة من معدن الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية عظام الجسم وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابة بالهشاشة مع تقدم العمر.

5- الحفاظ على شباب البشرة

يحافظ على شباب البشرة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين هـ وفيتامين ك وعدد من الأحماض الدهنية المفيدة للجلد.

6- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن التين الشوكي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية.

واكتشف الباحثون أن البيتالين الموجود في التين الشوكي يعمل على تقوية الجدران المبطنة للشرايين والأوعية الدموية، كما يحتوي على الفيتوستيرولات، التي توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بتصلب الشرايين، بفضل قدرتها على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

7- مضاد للسرطان

عند تناول التين الشوكي بانتظام، يصبح الإنسان أقل عرضة للإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، كالفلافونويد والبوليفينول.

8- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأن أليافه الغذائية تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج وتنظف القولون من الفضلات العالقة به.

9- تقليل التهابات المفاصل

لا يقل زيت التين الشوكي أهمية عن الثمرة ذاتها، لاحتوائه على مركبات تساهم في تخفيف أعراض التهاب المفاصل والنقرس والإجهاد العضلي عند دهن موضع الإصابة به.