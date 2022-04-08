الجفاف خلال رمضان.. اتّبعوا هذه النصائح لتجنّبه!

فيما يتزامن شهر رمضان الكريم مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، يواجه الكثير من الصائمين مشاكل تكمن في الشعور بالجفاف تنيجة الانقطاع عن استهلاك السوائل طوال النهار.

ويتكوّن جسم الإنسان من حوالي 60 إلى 70 في المائة من الماء، والذي يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية إلى الخلايا، لأداء وظائفها الحيوية المختلفة، كما يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم، وهو أمر مهم لأولئك الذين يعيشون في المناخات الحارّة.

وفي ما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنّب الجفاف أثناء الصيام في رمضان:

نصائح لتجنب الجفاف أثناء الصيام

1-تناول كمية كافية من السوائل في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور.

2-الحدّ من كمية الماء التي يفقدها الجسم أثناء ساعات الصيام في النهار، وذلك بتجنّب المشي تحت أشعة الشمس، أو بذل الكثير من الجهد الذي ينتج عنه التعرق الزائد.

3-تعويض الجسم عما فقده من ماء طوال ساعات الصيام، بشرب كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار؛ فالماء يرطب الجسم بشكل أفضل من المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة، لذلك اشربوا ما بين 6 و8 أكواب من الماء يومياً على الأقل.

4-من الضروري عدم شرب كميات كبيرة جداً من الماء دفعة واحدة، حيث لن يتمكن جسمكم من امتصاصها بالكامل، فتخرج منه أثناء التبول مما يجعلها أقل فائدة. لذلك قسموا كمية الماء على فترات.

5-تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء بعد الإفطار، مثل البطيخ والعنب والتفاح والخيار والكرفس، حيث تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنّبكم الجفاف أثناء الصيام.

6-تناول منتجات الألبان في وجبة السحور، مثل الحليب والزبادي، لاحتوائها على الكثير من الماء.

7-تجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين، لأنها مدرات للبول وتسبب الجفاف أثناء الصيام.

8-تجنب الحلوى والسكريات في وجبة السحور لأنها ستزيد من الإحساس بالعطش والجفاف أثناء الصيام.

9- تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والفيتامينات، ويمكن أن تساعد في منع الجفاف.

ما هي علامات الإصابة بالجفاف؟

1-اصفرار البول أو البول البني.

2-انخفاض كمية البول أو التبول بشكل متقطع.

3-الشعور بالدوار.

4-التعرّض للإغماء.