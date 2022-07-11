الجلوس كثيرًا.. انتبهوا لهذه العوارض!

يؤدّي نمط الحياة الخامل الذي يفتقر الى النشاط والحركة وممارسة الرياضة الى الإصابة بأمراض ومشاكل صحية مختلفة، تبدأ بآلام في المفاص والعضلات وتنتهي في القلب.

في واقع الأمر، إن الجلوس أو الاستلقاء كثيرًا أكثر خطورة مما تراه العين.

ولهذا السبب يدعو لأطباء الناس دومًا للمشي، حتى بين غرفة المعيشة والمطبخ الخاص بك، أو بين أرجاء المنزل.

ويستعرض موقع “برايت سايد” الأميركي، في التقرير التالي تأثير عدم المشي على الجسم.

1- يزيد من فرص ظهور حب الشباب الهرموني

إنّ التأثير الأول لعدم النشاط هو زيادة الوزن، وأحد آثار زيادة الوزن هو أنه يسبب مشاكل جلدية معينة.

في البداية، تؤثر السمنة على حواجز الجلد عن طريق جعل الجلد أكثر جفافاً بشكل ملحوظ.

إضافة الى ذلك، تجعل السمنة الشخص يتعرق أكثر، مما يؤدي إلى انسداد المسام والتهاب حب الشباب.

2- إضعاف العظام

العضلات والعظام هي أنسجة حية تزداد قوة عند ممارستها، وتميل عظام أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى أن تكون أقوى وأكثر كثافة من أولئك الذين لا يمارسونها، وبالتالي، عندما يجلس شخص ما في مكان غير نشط لفترة طويلة من الزمن، فإنه يخاطر بإضعاف عظامه وتعريض كثافته للخطر.

3. تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة

إذا كنت قد جربت كل علاج لحب الشباب ولا تزال المشكلة قائمة، فقد حان الوقت للنظر في جذر المشكلة.

ينتج حب الشباب الميكانيكي عن الاحتكاك والضغط على الجلد، يحدث هذا الاحتكاك عندما يتعرض الجلد بشكل متكرر للاحتكاك أو الضغط، مثل الجلوس في أوضاع معينة لفترة طويلة جدًا.

وليس من المستبعد أن يحدث حب الشباب من نمط حياة غير نشط حيث يقضي المرء معظم اليوم جالسًا.

4-دوالي الأوردة

خلال المشي، تنقبض عضلات القدم وتنثني وتضغط على الأوعية الدموية الرئيسية في أسفل الساق.

ويبدو الأمر كما لو أن كل خطوة لها تأثير ضخ، مما يساعد في الدورة الدموية من الأوردة إلى القلب، ومن ثم فإن الجلوس لفترة طويلة يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية والذي يظهر كدوالي.

5- السيلوليت

اليوم، يقضي معظم العاملين في المكاتب معظم وقتهم جالسين، ويمكن أن يتسبب نمط الحياة غير النشط هذا في احتباس الماء.

ويعتقد بعض العلماء أن الجلوس لفترات طويلة يقلل من تدفق الدم ويؤدي إلى التغيرات التي تسبب السيلوليت.