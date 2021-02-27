الجنود المعرضون للانفجارات أثناء القتال يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمرض الزهايمر

وجد العلماء أن الجنود الذين يتعرضون للانفجارات في ساحة المعركة معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يمكن أن تؤدي موجات الصدمة الناتجة عن الانفجارات إلى إتلاف الروابط بين الخلايا العصبية والحصين ، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والوظيفة الاجتماعية.

يمكن أن يعاني الأشخاص القريبون من القنابل من تلف في الدماغ ، لكن الباحثين يقولون إن النتيجة الجديدة تشير إلى أن الأشخاص الذين بدوا أنهم غير متأثرين قد أصيبوا بإصابات تزيد من خطر الإصابة بالاختلال العصبي لاحقاً.

قال مؤلف الدراسة الدكتور فريدريك غريغوري ، من مختبر أبحاث جيش الولايات المتحدة: “يمكن أن تؤدي الانفجارات إلى أضرار عصبية ونفسية موهنة ولكن آليات الإصابة الأساسية ليست مفهومة جيداً.

“إن فهم الفيزيولوجيا المرضية الجزيئية لإصابات الدماغ الناجمة عن الانفجار والتأثيرات المحتملة على صحة الدماغ على المدى الطويل أمر مهم للغاية من أجل حماية صحة ورفاه أعضاء خدمتنا مدى الحياة.”

تم جمع شرائح من نسيج الحصين من الفئران وأبقيت على قيد الحياة في أطباق ثمّ تمّ تعريضها لموجات الانفجار التي تنتجها المتفجرات العسكرية.

كشف تحليل عينات الدماغ عن انهيار المكونات التي تسمح لأجزاء مختلفة من الدماغ بالتواصل مع بعضها البعض.

كما تقلص النشاط الكهربائي الذي تنتجه الخلايا العصبية بشكل حاد.

قال المؤلف المشارك البروفيسور بن بحر من جامعة نورث كارولينا في بيمبروك: “قد تفسر هذه النتيجة لماذا العديد من الأفراد المعرضين للإنفجارات والعائدين من مناطق الحرب دون إصابة دماغية يمكن اكتشافها، ما زالوا يعانون من أعراض عصبية مستمرة ، بما في ذلك الاكتئاب والصداع والتهيج ومشاكل الذاكرة.”

أثرت موجات الانفجار على الخلايا العصبية السليمة مع عيوب المشبك الدقيقة ، والتي يمكن أن تكون علامة مبكرة على اضطرابات الدماغ مثل الخرف.

ويقول الباحثون إن هذا قد يفسر زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بين الجنود الذين ليس لديهم أي تلف واضح في الدماغ.

وقال البروفيسور بحر: “إن الغموض وراء المضاعفات العصبية الناجمة عن الانفجار عندما لا يتم اكتشاف الضرر الصادم قد يكون متجذراً في تغييرات واضحة في الروابط الصغيرة بين الخلايا العصبية في الحصين.

“إنّ الكشف المبكر عن هذا التدهور القابل للقياس يمكن أن يحسن تشخيص وعلاج العوائق العصبية والنفسية المتكررة ، ويقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.”