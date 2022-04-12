الجهل يزيد الثقة بالنفس.. ماذا تعرف عن "متلازمة دانينغ كروجر"؟

ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم، أصبح حقيقة مثبة مع عالمي النفس جاستن كروجر وديفيد دانينغ الذين أطلقا “متلازمة دانينغ كروجر” (Dunning–Kruger syndrome) هي اضطراب نفسي، ويُعرف على أنه انحياز في الإدراك.

ونشر موقع “كيم بسكولوجي” (kimpsikoloji) مقالاً ذكر فيه أن التشخيص الذي دفع عالمي النفس إلى دخول التاريخ والحصول على جائزة نوبل عام 2000، يُعرَّف بـ”الشجاعة الجاهلة”، وتم تلخيص النظرية فيما يلي: “الجهل، على عكس المعرفة الحقيقية، يزيد الثقة بالنفس”.

ووفق الموقع، فقد خَلُص البحث للنتائج التالية:

لا يدرك الأشخاص غير المؤهلين كم هم غير مؤهلين، بل يميلون إلى المبالغة في مؤهلاتهم، والأشخاص غير المؤهلين غير قادرين أيضًا على رؤية وفهم صفات الأشخاص المؤهلين حقًا، وإذا زادت مؤهلاتهم عن طريق التعليم، يبدأ الأشخاص غير المؤهلين بإدراك افتقارهم للمؤهلات.

وذكر الموقع أنه تم إجراء اختبار بين طلاب جامعة كورنيل، ثم طُلب منهم الإجابة على السؤال التقليدي “كيف جرى الامتحان؟”، فكانت “الثقة بالنفس” لأولئك الذين لم يتمكنوا من الإجابة حتى على 10% من الأسئلة رائعة، فقد ظنوا أنهم أجابوا على 60% من الإختبار بشكل صحيح، بل اعتقدوا أنهم قد يحققون نجاحًا بنسبة 70% إذ حالفهم الحظ، أما أولئك الذين أجابوا على أكثر من 90% من الأسئلة بشكل صحيح فكانوا أكثر “تواضعًا”، فقد اعتقدوا أنهم أجابوا على 70% من الأسئلة بشكل صحيح.

الشخص غير الكفؤ يمدح نفسه

وأوضح الموقع أنه تم وضع كل هذه النتائج معا، وكُتب نص متلازمة دانينغ كروجر، وهي: لا يشعر الشخص “غير الكفؤ”، الذي يؤمن بصدق أنه “جيد جدا في ما يقوم به”، بأي انزعاج من مدح نفسه وتصرفاته، ومن المشاركة في كل مهمة تعرض أمامه، والطموح إلى مهمات لا يمكنه تنفيذها، بل على العكس تمامًا، يعتقد أن كل شيء من حقه. ومع ذلك، فإن هذا المزيج من “الجهل والوقاحة” يخلق دافعًا مهنيًّا هائلا، ومن حيث المهنة تتحول “السلبيات” إلى “إيجابيات”، وفي النتيجة، سيترفع “المتحمسون غير الأكفاء” بشكل أسرع في كل زمان ومكان.

وفي الوقت نفسه، لا يتقدم الأشخاص ذوو المعرفة والموهوبون حقًّا لكونهم “متواضعين جدّا” في الحياة العملية، فهم لا يطمحون إلى مناصب عليا من تلقاء أنفسهم، بل ينتظرون الاعتراف بقيمتهم، وبالطبع -أثناء الانتظار- سينكسرون وسيسحبون أنفسهم إلى الوراء أكثر، وربما يتهمهم رؤسائهم بـ”نقص الشغف”.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته عالمة النفس بينار أوزغورن بشأن متلازمة دانينغ كروجر: يعزو اثنان من علماء النفس الخبراء هذا اللاوعي إلى “عدم القدرة المزمنة على التقييم الذاتي”، وبالتأكيد يوجد مثل هؤلاء الأشخاص من حولك، فأنت تفكر في نفسك كيف وصل هذا الرجل أو المرأة إلى هذه المواقف. وستتساءل كيف وصل إلى هذا المكان بطريقة التفكير هذه.

وتابع الموقع مع تصريحات أوزغورن التي أضافت “ألق نظرة على عالم الإعلام، وألقِ نظرة على سلوك ومنهج أولئك الذين يديرون الدول، وألق نظرة على بيئة العمل الخاصة بك؛ ستجد بالتأكيد مثل هؤلاء الأشخاص في دائرتك”.

وأضاف: “وفي الواقع إن عدم إدراك هؤلاء الناس منحهم ميزة خاصة، لأن هؤلاء الناس اعتقدوا أنهم جيدون حقًّا، ولهذا السبب لا يترددون في الافتخار بما يفعلونه، ويرون هذا على أنه حق لهم. لكن في الطرف الآخر؛ هناك أشخاص مؤهلون لكنهم لا يظهرون أنفسهم ولا يتفاخرون بإنجازاتهم. ولسوء الحظ، سيبقى هؤلاء الأشخاص المؤهلون في الخلف، لا يطمحون إلى المناصب العليا من تلقاء أنفسهم، بل يرغبون في اكتشاف موهبتهم من قبل الآخرين. وفي النتيجة، سيتخلفون عما يمكنهم القيام به”.