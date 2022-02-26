الحرب الروسية الأوكرانية… تكاليف نفسية وخسائر “عقلية”

شهد العالم أحد أكثر الأيام حزنًا في التاريخ عندما ترددت أصوات الحرب.

مئات آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين منذ أيام الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية لتليها حروب البلاد الأخرى.

آخرها الغزو الروسي لأوكرانيا، هذه الحرب الغبر متوقعة في زمن لم يشفى بعد من “حرب كورونا”.

نتحدث كثيرًا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات عندما نتحدث عن مثل هذه الحروب، وما يبقى غير مروي هو قصة الصدمة التي تبقى مع من نجوا من مثل هذه الحروب.

ووفقا لموقع “health site” يمكن أن يكون للحرب تأثيرات هائلة على الإنسان جسديًا وعقليًا، من المعاناة و نوبات القلق من الصدمة إلى مشاكل فى الدماغ ، يمكن لكل فرد نجا من صراع مثل هذا أن يعاني كثيرًا من سيناريوهات ما بعد الحرب اليوم، عندما يشهد العالم أسوأ يوم من صفحات التاريخ ، دعونا نتعمق في فهم الآثار النفسية للحرب على البشر.

تأثير الحرب على الصحة العقلية

الحرب ليست مجرد صراع عسكري ، بل يمكن أن تتركك تعاني من العديد من المشكلات الصحية، وخاصة الصحة العقلية.

يمكن أن يكون التأثير النفسي للحرب ضخمًا لدرجة أن الحديث عنها في الوقت الذي يمر فيه شعب أوكرانيا وروسيا بصدمة الحرب أمر بالغ الأهمية.

الآن ، بادئ ذي بدء ، ما هي الطرق التي يمكن أن يؤثر بها التحذير على صحتك العقلية؟ أظهرت الدراسات النفسية أن الحرب تترك نوبات دائمة لدى الجميع تقريبًا بغض النظر عن العمر والجنس، وتتضمن بعض التأثيرات الشائعة ما يلي:

اضطرابات القلق

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

كآبة

الاضطرابات الانشقاقية (فك الارتباط في العالم الخارجي ، تبدد الشخصية ، الاغتراب عن الواقع ، التخدير ، الجمود) ،

الاضطرابات السلوكية (خاصة العدوانية ، السلوك الإجرامي الاجتماعي والعنيف)،

تعاطي الكحول والمخدرات.