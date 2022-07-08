الحزام الناري.. أعراض تتطلّب استشارة طبّية عاجلة

تختلف مسميات مرض الحزام الناري الذي يصيب المنطقة الصدرية، فيعرف أيضًا بمرض القوباء المنطقية أو الهربس النطاقي. ويصيب هذا المرض عادةً الأشخاص فوق عمر الخمسين، ويسبّب آلامًا حادةً وقوية.

ويمكن التعرف إلى شكله النموذجي بسهولة؛ إذ يظهر في المنطقة الصدرية، ويؤثر في جانب واحد فقط من الجسم.

كما تظهر أعراض الهربس النطاقي على شريط من الجلد يمتد من الظهر إلى الصدر. ويمكن أن يظهر أيضاً في أشكال أخرى أقل شيوعاً، وهكذا يمكن أن تظهر أعراض القوباء المنطقية في العين أو على الرأس، وهذا ما يُسمى القوباء المنطقية العينية. وفي بعض الحالات النادرة جداً، يمكن أن تكون القوباء المنطقية مُعَمَّمة.

ما هي أسباب الحزام الناري؟

قد يكون لإيقاظ الفيروس أسباب مختلفة ترتبط عموماً بضعف جهاز المناعة. ويمكن أن تسبب حالة الإجهاد القوباء المنطقية إذا استمرت لفترة طويلة، على سبيل المثال.

ما أول أعراض الحزام الناري؟

أعراض الحزام الناري تتميز بطفح جلدي وألم شديد نابض. تظهر على عدة مراحل:

– في الأيام القليلة الأولى، يحدث ألم وحرقان في منطقة واحدة من الصدر، وغالباً ما يكون ذلك من جانب واحد، مع عدم وجود أعراض أخرى.

– ثم يصبح الجلد وردياً فاتحاً.

– تظهر الحويصلات متجمعة في كتل مسببة الألم والحكة.

– قد تصاحب أعراض الهربس النطاقي حُمَّى معتدلة وتعب.

– قد يفقد الجلد حساسيته مؤقتاً في المناطق المصابة.

أعراض القوباء المنطقية العينية

إنه شكل آخر من أشكال القوباء المنطقية. يبدأ بصداع شديد في الجبهة أو حول عين واحدة.

وبعد بضعة أيام، تظهر أعراض الهربس النطاقي على جانب واحد فقط من الرأس، على الوجه حول العين. قد تظهر أيضاً أعراض الهربس النطاقي على الجمجمة، على مستوى فروة الرأس.

ويمكن للقوباء المنطقية العينية أن تسبب التهاب الملتحمة، ولكنها تسبب أيضاً شللاً في حركات العين. من الأفضل استشارة الطبيب دون تأخير إذا واجهت هذه الأعراض لبدء العلاج المضاد للفيروسات.

أماكن القوباء المنطقية الأخرى

يمكن أن يحدث طفح الهربس النطاقي أحياناً في أسفل البطن، ويسبب التهابات المسالك البولية.

و هناك أيضاً القوباء المنطقية الأذنية، حول الأذن، والقوباء المنطقية الفموية، التي تعطي أعراضاً في الفم وأحياناً عدم الراحة عند الشرب وتناول الطعام. على أي حال، لا تعطي القوباء المنطقية بثرة واحدة أبداً؛ فهي دائماً حويصلات متعددة تتجمع معاً في بعض الأحيان.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالهربس النطاقي؛ فمن الأفضل استشارة الطبيب بسرعة، حيث تعمل بعض العلاجات على تقليل حِدَّة آلام القوباء المنطقية ومُدَّتها بشرط أن يتم أخذها من الأيام الأولى.