الخاتم “السحر”… ينذرك إذا أُصبت بكورونا حتى لو كانت أعراضك خفيفة

يبدو أننا لن نحتاج لاحقا لإجراء فحص الكورونا المعتاد الذي يقوم فيه الممرض بإدخال قطعة بلاستيكية رفيعة لأخذ مسحة من الأنف، والتي شكلت إزعاجا كبيرا لكل من أجرى قحص كورونا، حتى أن بعضهم طالب بإيجاد فحوصات أخرى تكون أقل ألما من سابقتها بالإضافة إلى أن الفحص الحالي يأخذ عدة ساعات حتى ظهور النتيجة.

ولهذه الأسباب، طورت شركة فنلندية ناشئة خواتم ذكية قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بـ”كوفيد-19″، حتى لو كان يحمل أعراضا خفيفة، وذلك بقياس درجة حرارته.

وبحسب صحيفة “ساينتيفيك ريبروتس” العلمية، فإن خواتم شركة “أورا” قادرة على تسجيل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط عند الإنسان.

وأجرى خبراء من جامعة كاليفورنيا ومعمل “ميت لينكولن” دراسات على بيانات 50 شخصا يمتلكون خواتم الاستشعار من تطوير الشركة الفنلندية، وكانوا مصابين بفيروس “كورونا” المستجد قبل الدراسة.

وثبت للباحثين أنه يمكن استخدام بيانات درجة الحرارة من خاتم “أورا” بشكل موثوق لاكتشاف البداية المبكرة للحمى، وهو أحد الأعراض الرئيسية لـ”كوفيد-19″ والإنفلونزا.

لكنهم حذروا من أن الدراسة محاولة لإثبات فعالية الخاتم، بالاعتماد على بيانات 50 مشارك فقط، مؤكدين أنهم في حاجة إلى المزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت الخواتم أداة موثوقة للكشف عن الفيروس التاجي أم لا.

وتعتبر هذه أول دراسة تنشر بيانات من مشروع يسمى “TeamPredict”، وهي دراسة لأكثر من 65 ألف شخص يرتدون خاتم “أورا”.

والغرض الرئيسي من من دراسة “TeamPredict” الأوسع نطاقا التي تشمل 65 ألف شخص يرتدون خاتم “أورا” هو تطوير خوارزمية يمكنها التنبؤ بظهور أعراض “كوفيد-19”.

وأعرب الباحثون عن أملهم في الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية العام 2020، وأنه سيسمح لمسؤولي الصحة العامة بالعمل بشكل أسرع لاحتواء انتشار الفيروس حول العالم.

وأكد مؤلف مشارك في الدراسة، بنجامين سمار، أنه “باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكنها قياس درجة الحرارة، يمكننا أن نبدأ في تصور نظام إنذار مبكر عام لـ”كوفيد-19”.

ولفت إلى أنه من أجل تطوير خوارزمية فعالة، فإنه وزملائه يحتاجون إلى مستخدمين من مجموعة متنوعة من الخلفيات لمشاركة بياناتهم.

