الخس غني بالمنافع الصحية.. تعرفوا إليها!

يعتبر الخس من الخضار الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية لصحة الإنسان، من فيتامينات ومعادن وألياف.

وتتعدّد فوائد الخس للمعدة والقولون، لا سيما وأنه ينتمي إلى عائلة الخضروات الورقية الغنية بالألياف الطبيعية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والقلب وجهاز الدوران وجميع أجزاء الجسم بشكل عام.

للخس الكثير من المميزات والفوائد، منها العمل على تحسين وتنظيم حركة الأمعاء الدقيقة والغليظة والمساعدة على التخلص من عسر الهضم الشائع، كما أنه يساهم في إنقاص وزن الجسم للنساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة”.

فوائد الخس للقولون

تعتبر الخضروات الورقية بشكل عام مصدراً جيداً لحمض الفوليك، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تسهيل عملية الهضم في القولون. ويحتوي الخس تحديداً على نسبة عالية من الماء وعناصر غذائية أقل من الخضروات الورقية الأخرى، فكلما كان لون الأوراق أخضر أكثر زادت قيمتها الغذائية.

يساهم تناول الخضروات الورقية بما فيها الخس في تنظيف القولون والحفاظ عليه صحياً.

ويعدّ الخس أحد أفضل الخضروات التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وعلاج مشكلة الإمساك، بفضل محتواه العالي من الألياف.

كما يمكن إدخال الخس إلى نظامك الغذائي لتنعم بفوائده على المعدة والقولون بعدة طرق منها السلطات، ومع الشطائر في وجبات الفطور أو العشاء، وإضافته للبرجر أو استخدامه كبديل لخبز البرجر وإضافته كأحد مكوّنات عصير السموثي على سبيل المثال.

فوائد الخس للبشرة

يعمل الخس على زيادة نضارة البشرة وجعلها بشرة صحية ومتألّقة ويقلّل من ظهور التجاعيد في الوجه وحول منطقة العين.

ويعمل على التقليل من ظهور حب الشباب وعلاج آثاره والبقع الداكنة الموجودة.

كما يحافظ على نسبة الماء والرطوبة الموجودة في البشرة.

ويعمل على طرد السموم الموجودة في الجسم والتخلّص منها بشكل سريع. ويقلّل من ظهور علامات الشيخوخة والتقدّم في السن.

فوائد الخس والوقاية من السرطان

يقي الخس من الإصابة بسرطان القولون بفضل احتوائه على مادة اللوتين وهي أحد الكاروتينويدات؛ وهي المادة نفسها التي تعطي لوناً برتقالياً أو أصفر للخضروات.

فوائد الخس وخسارة الوزن

يعتبر الخس أحد أفضل الخضروات التي تساهم في خسارة الوزن لإحتوائه على سعرات حرارية قليلة وعناصر غذائية عديدة منها حمض الفوليك، فيتامين أ A، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.

يعدّ الخس غذاءً مثالياً للنساء اللواتي يطمحن إلى خسارة الوزن الزائد، كونه مصدراً غنياً للألياف الغذائية التي تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

فوائد الخس والجهاز المناعي

يحتوي الخس على فيتامين أ A وفيتامين سي C اللذين يعتبران مضادات قوية للأكسدة، ولهما دور في التخلص من الجذور الحرّة في الجسم وتعزيز الجهاز المناعي والحماية من العديد من المشاكل الصحية.

فوائد الخس لصحة القلب والعيون

نظرًا لاحتواء الخس على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن احتواءه على فيتاميني A وC يساعد على منع الكولسترول من التراكم في جدران الأوعية الدموية.

ويساهم فيتامين A في حماية العيون والوقاية من أمراض العين مثل إعتام عدسة العين المرتبط بتقدّم العمر.

فوائد الخس واضطرابات النوم

تسمى المادة السائلة الموجودة في الخس لاكتوكاريوم Lactucarium، وهي التي تمنحه القدرة على علاج اضطرابات النوم والأرق والتي اشتهر الخس بها منذ القدم.

فوائد الخس والسكري

يعدّ مؤشر نسبة السكر في الدم للخس منخفضاً، مما يجعله غذاءً مثالياً لمريضات السكري، بالاضافة لكونه منخفضاً بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون، وعالياً بالألياف الغذائية.

فوائد الخس للشعر

إن اضطرابات ومشاكل الشعر قد تعود للإصابة بنقص التغذية، وعدم تناول بعض العناصر بكميات كافية، مثل الحديد، الزنك، وفيتاميني A و C. والخس هو مصدر لكافة هذه العناصر، لذا بتناوله تعزّزين من صحة شعركِ وتقويه وتعالجين مشاكل تساقطه، خاصةً مع محتواه من فيتاميني Hو K.

كما أن الخس يمدّك بالعديد من المعادن الهامة جداً للحفاظ على صحة الجلد والأظافر والشعر، فهو يحتوي على الفسفور والسيليكون وكمية كافية من الكبريت لتلبي كافة احتياجات جسمك.

فوائد الخس والحامل

يساعد تناول الخس في الحفاظ على صحة الحامل، فهو مصدر للعديد من المغذيات النباتية القيمة. كما أنه يعتبر مصدراً رائعاً لحمض الفوليك (B9) الضروري خلال فترة الحمل الأولى لضمان نمو الجهاز العصبي للجنين وتطوّره بشكل متكامل، ووقايته من أي تشوّهات خلقية.