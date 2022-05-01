الخيار الكوري.. يساعد على الشفاء من "مرض السكر"

الخيار الكوري، هو فاكهة خضراء تشبه نوعاً ما خيار القثاء من حيث النكهة، إلا أنه يتميز بمذاقه المر أو اللاذع، ينمو في العديد من بلدان العالم، وخاصةً الهند، والصين، والفلبين، واليابان، ويُعد عنصراً أساسياً في الأطباق الآسيوية.

بالرغم من وجود عدة أنواع من الخيار الكوري، إلا أنه يُعد النوع الصيني والهندي الأكثر شيوعاً، ويشبه النوع الصيني خيار القثاء إلى حد كبير من حيث الشكل واللون، إلا أنه سطحه الخارجي يكون مجعداً ويحتوي على نتوءات كثيرة شبيهة بالثآليل، أما النوع الهندي فيملك نهايات مدببة، ويتميز سطحه الخارجي بوجود نتوءات مدببة تشبهة المسامير.

ما هي فوائد “الخيار الكوري” – “الخيار المر” :

– يحتوي على مركب يقوم بخفض السكر في الدم وتنظيم معدل الأنسولين في الجسم لذلك يساعد على الشفاء من مرض السكر ويحد من مقاومة الأنسولين.

– يقوم بتنشيط الجسم بشكل طبيعي لذلك عند تناول الخيار المر كعصير وبشكل مستمر يقوم بتحفيز الطاقة وتحسين القدرة على التحمل ويعمل على التحسين من اضطراب النوم.

– يعزز من حصانة الجسم لإحتوائه على مضادات للأكسدة لمحاربة الأمراض والالتهابات بفاعلية عالية مما يؤدي التي تحسين الصحة العامة وزيادة مناعة الجسم.

– يفيد صحة القلب من خلال تنشيط الدورة الدموية وتحسين الجهاز التنفسي ويعالج التهاب البلعوم ومرض الربو والشعب الهوائية.

– يطهر وينقي الدم من السموم لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات التي تعالج اضطرابات الجلد وطرد السموم من الجسم ويمنع نمو الخلايا السرطانية وعلاج الحكة لتسمم الدم.

– تعزيز الجهاز الهضمي من خلال طرد السموم من الأمعاء والكبد والمعدة ويعمل على تحسين عملية الأيض.

– وبجانب أضرار الخيار المر انه يعالج التسمم الذي ينتج من تناول الكحول والتخفيف من الآلام النقرس.

– يساعد على إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي ومنع تراكم الدهون على الجسم.

– يعالج اضطرابات العين وبالتالي يحسن النظر لإحتوائه على البيتا كاروتين وفيتامين أ بنسبة عالية.

فوائد الخيار الكوري للسكر:

– مع زيادة الإصابة بداء السكري، تم التأكيد على أهمية التدخل المبكر في مقدمات السكري.

– الكيمتشي المخمر، هو طعام كوري تقليدي، يقلل من وزن الجسم ويحسن عوامل التمثيل الغذائي لدى المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن.

– الكيمتشي ونوعه المخمر سيكون لهما آثار مفيدة على استقلاب الجلوكوز في المرضى الذين يعانون من مقدمات السكري.