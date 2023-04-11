الخيار على وجبة السحور.. فوائد سحرية يجهلها الكثيرون

يعد الخيار من الخضروات المفيدة، وله فوائد صحية عدة، ويمكن تناوله بوصفه جزءاً من وجبة السحور في رمضان؛ لتعويض الجسم عن الفوائد الغذائية التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.

إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء ترطب الجسم خلال الصيام، وتجنبك الجفاف، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي والجهاز العضلي، ويحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما يحتوي الخيار على مركبات مضادة للأكسدة؛ ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية؛ ما يجعله خياراً صحياً ومناسباً للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم، بالإضافة لاحتوائه على مواد فعالة تحسن صحة الجلد والشعر.

الخيار مضاد ومكافح للالتهابات

كما يعتبر الخيار مضادًا ومكافحًا طبيعيًا للالتهابات في الجسم، كما هو مفصل فيما يلي:

يساعد الخيار في علاج ومكافحة التهابات المسالك البولية، ووجدت الأبحاث أن الماء في الخيار يساعد على منع تكون الحصى والرمال في المجاري البولية، ويعتبر الخيار أفضل مدر للبول.

الخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس ويخفف الألم باعتباره مصدر ممتاز للسيليكون، والذي يساعد في تعزيز الأنسجة الضامة.

وكون الخيار غني بفيتامينات ج، وب6، وب1، وأ، والمعادن وعند خلطه بعصير الجزر، فإنه يساعد في تخفيف الآم النقرس والتهاب المفاصل عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.