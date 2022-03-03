الدخول في سن اليأس قبل لـ40.. يعرض النساء للخرف

تشير دراسة إلى أنّ النساء اللواتي يدخلن سن اليأس قبل سن 40 هنّ أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وفي دراسة أجرتها “دايلي ميل” وترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” بحث من خلالها العلماء الصينيون في السجلات الطبية لـ 150,000 امرأة بريطانية للكشف عن هذا الرابط، أظهرت النتائج أنّ النساء اللواتي كنّ في سن 30 عندما مررن بالتغييرات كنّ أكثر عرضة بنسبة 35 في المائة للإصابة باضطراب الذاكرة، اقترح الخبراء أنّ ذلك قد يكون بسبب انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين الناتجة عن انقطاع الطمث، مما يتسبب في شيخوخة الدماغ.

إنّ انقطاع الطمث هو عندما تتوقف الدورة الشهرية عند المرأة وتصبح غير قادرة على الحمل بشكل طبيعي. ويحدث ذلك عادة بين 45 و55 سنة، ولكنّ 1 في المائة من النساء في بريطانيا و5 في المائة في الولايات المتحدة ستخضعن للتغيير وهنّ في الثلاثينات من العمر، يمكن أن يحدث انقطاع الطمث المبكر نتيجة لأمر جيني، أو في حالات نادرة نتيجة لمرض ما. يمكن أن ينتج أيضاً عن عدد من علاجات السرطان.

ربطت دراسات أخرى انقطاع الطمث المبكر بالخرف ومجموعة من الأمراض الأخرى مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية والربو وسرطان الثدي، سيتم تقديم أحدث الأبحاث، من قبل خبراء في جامعة شاندونغ في جينان، في مؤتمر أمراض القلب.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور وينج هاو أنّ النتائج قد تساعد النساء اللواتي مررن بانقطاع الطمث المبكر على اتخاذ خطوات للحد من خطر الخرف.

وقالت: “نحن نعلم أنّ نقص هرمون الاستروجين على المدى الطويل يعزز الإجهاد التأكسدي، مما قد يزيد من شيخوخة الدماغ ويؤدي إلى ضعف الإدراك”، وتابعت:” إنّ إدراك هذا الخطر المتزايد يمكن أن يساعد النساء على ممارسة استراتيجيات لمنع الخرف والعمل مع أطبائهن لمراقبة حالتهن المعرفية عن كثب مع تقدمهن في العمر.”

وأدرجت الدكتورة هاو، التمارين الروتينية والامتناع عن الشرب والتدخين كطرق محتملة للنساء في سنّ اليأس المبكر للحد من خطر الخرف، وجد تحليل الباحثين أيضاً أنّ النساء اللواتي دخلن سنّ اليأس في أوائل 40 عاماً لديهنّ أيضاً فرصة أكبر بنسبة 30 في المائة لتشخيص الخرف.

استخدمت أحدث الأبحاث بيانات من 153291 امرأة بريطانية شاركن في دراسة بين عامي 2006 و2010. كان متوسط عمر النساء 60 في وقت جمع البيانات، بالنظر إلى جميع حالات الخرف التي تم تشخيصها لدى النساء، وجد الباحثون أنّ النساء اللواتي دخلن سنّ اليأس مبكراً كنّ أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقالت الدكتورة هاو أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفحص القيمة المضافة المحتملة لانقطاع الطمث المبكر كمؤشر محتمل لخطر الخرف، ومن أبرز قيود الدراسة، التي سيتم تقديمها في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية 2022 في شيكاغو، هو أنها اعتمدت على البيانات التي أبلغت فيها النساء عن أنفسهنّ عند دخولهنّ سنّ اليأس.

بالإضافة إلى ذلك، لم يقسّم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها بين النساء اللواتي طورن انقطاع الطمث المبكر بشكل طبيعي وأولئك اللواتي دخلن سن اليأس نتيجة لعملية جراحية لإزالة المبايض، يعتبر الخرف واحد من الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة، مع 900 شخص يعيشون مع هذا الاضطراب. ويُعتقد أنّ الرقم يزيد عن 5 ملايين في الولايات المتحدة.

إنّ مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعاً للخرف بسبب تراكم البروتين في الدماغ مما يتسبب في موت الخلايا، هناك أيضاً نوع آخر شائع، يسمى الخرف الوعائي وهو ينجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.