الدهون العنيدة.. ما هي أكثر أماكنها في الجسم وكيفية التخلص منها بشكل سريع؟

يعاني الكثيرون خلال محاولتهم اتباع نظم غذائية صحية وتخفيف أوزانهم، من بطء شديد في التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق معينة من الجسم، كتلك المحيطة بالبطن أو الفخذين، والتي يطلق عليها بمناطق الدهون العنيدة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أكثر أماكن الدهون العنيدة في الجسم هي:

البطن: إن فقدان الوزن بشكل عام أمر صعب، ولكن الأصعب هو التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص، حيث أنها من المناطق الأكثر خطورة لتخزين الدهون.

الأرداف والفخذين: تعد الأرداف والفخذين أيضًا من أكثر أماكن الدهون العنيدة في الجسم، وخاصًة لدى النساء أكثر من الرجال.

الذراعين: تعد منطقة الذراعين من أكثر المناطق صعوبة في فقدان الدهون.

الظهر: يعد الظهر من المناطق الشائعة لتراكم الدهون لدى الرجال والنساء.

منطقة الصدر: تزداد فرص تراكم الدهون في منطقة الصدر لدى الرجال أكثر من النساء، وخاصةً في حالة عدم الحفاظ على اللياقة البدنية والعضلات المشدودة.

منطقة العجول: والتي تقع أسفل الركبتين مباشرة على الجزء الخلفي من الساقين.

طرق التخلص من الدهون العنيدة في الجسم

بعد التعرف على أكثر أماكن الدهون العنيدة في الجسم فإن الحمية الغذائية تساعد على فقدان دهون الجسم بشكل عام ولكنها لا تسرع عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون في منطقة معينة من الجسم دونًا عن أخرى.

ولكن يمكن اتباع بعض الطرق لتعزيز الحرق في بعض المناطق، وإليك أبرز طرق التخلص من الدهون العنيدة بالجسم فيما يأتي:

1. الاستمرار في الحمية الغذائية

يجب الاستمرار في اتباع الحمية الغذائية وحساب عدد السعرات الحرارية للتخلص من الوزن الزائد، حتى تبدأ مستويات الدهون في الانخفاض بشكل تدريجي.

وبشكل عام يجب اتباع بعض النصائح التغذوية لتعزيز فقدان الوزن وتحقيق الأهداف المنشودة للتخلص من الوزن الزائد، وتشمل الآتي:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: كما الخضروات والفواكه والشوفان، حيث أنها تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي تقلل الرغبة في تناول الطعام.

الحد من الأطعمة المصنعة والسكريات: فالتقليل من الأطعمة المصنعة، مثل: الحلوى، والرقائق، والكعك، والمشروبات السكرية كالصودا، والوجبات السريعة أمر ضروري لفقدان الوزن.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: يساعد البروتين على الشعور بالشبع، وقد يساعد في تقليل الإفراط في تناول الطعام، كما أنه ضروري لتعزيز صحة الجسم.

2. اختيار التمارين التي تحرك كافة مناطق الجسم

ينصح باختيار التمارين الرياضية التي تساعد على تحريك كافة مناطق الجسم للتأكد من تعزيز الحرق بمختلف المناطق، مثل: الجري، وركوب الدراجات.

وينصح بالجمع بين التمارين المختلفة لتعزيز صحة الجسم بشكل عام والحفاظ على تناسقه.

3. التركيز في التمارين على المناطق العنيدة

إلى جانب ممارسة التمارين الخاصة بكافة أجزاء الجسم يجب الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالمناطق المستهدفة من الجسم أيضًا، حيث أن ممارسة الرياضة سوف تعزز الحرق في هذه المناطق، وبالتالي تسهل مهمة التخلص من الدهون العنيدة.

فعلى سبيل المثال يجب ممارسة تمارين البطن في حالة تكدس الدهون في البطن، وممارسة تمارين الذراعين عند تكدس الدهون في الذراعين، وينطبق هذا على مختلف مناطق الدهون بالجسم.