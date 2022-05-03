الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة في سن الـ 60 لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية!

تشير دراسة إلى أنّ الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة في سنّ 60 لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مقارنة بالأفراد الأقل نحافة في نفس الفئة العمرية.

قام العلماء بقيادة جامعة يوتا بفحص 44000 خلية من الخصيتين تشارك في إنتاج الحيوانات المنوية من ثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عاماً، وأربعة رجال في أوائل 20 عاماً.

أظهر الرجال الأكبر سناً الذين يتمتعون بوزن صحي انخفاضاً ضعيفا ًفي قدرتهم على إنتاج الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال الأصغر سناً.

لكنّ أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة أظهروا قدرة ‘محدودة للغاية’ على الاستمرار في إنتاج الخلايا الجنسية الذكرية.

لم يقترح العلماء سبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال الأكبر سناً الذين يعانون من السمنة المفرطة، على الرغم من أنّ الدراسات السابقة أشارت إلى أنه قد يكون بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أو ارتفاع درجة حرارة الخصيتين.

تشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ حوالي اثنين من كل خمسة أمريكيين، أو 138 مليون شخصاً، يعانون من السمنة المفرطة.

ينخفض عدد الحيوانات المنوية بشكل عام في العمر، ويبلغ ذروته عندما يبلغ الرجل 17 عاماً ويبقى مرتفعاً حتى 40 عاماً.

لكنّ المستويات بين الرجال انخفضت بشكل عام منذ عام 1970، كما أظهرت الدراسات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

إنّ سبب هذا الانخفاض غير واضح، لكنّ العلماء أشاروا إلى أنّ السمنة ، والنظام الغذائي السيئ، وحتى التعرض للتلوث يمكن أن يكون وراء ذلك.

في الدراسة، التي نشرت في مجلة Developmental Cell، استخدم العلماء تشريح الجثث للحصول على خلايا الخصية.

ثم نظروا في خلايا الحمض النووي الريبي للتغيرات المرتبطة بالعمر، لتحديد مدى جودة تصنيع الحيوانات المنوية.

من بين المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كان لدى خمسة منهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 27، مما يضعهم في نطاق الوزن الزائد والصحي.

كان لثلاثة منهم مؤشر كتلة الجسم فوق 30، وتمّ وضعهم في فئة السمنة.

كلهم كان لديهم أطفال، مما يظهر الخصوبة في سنوات شبابهم.

في مجموعة من الرجال الأصغر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 عاماً، تنوع الأفراد ما بين وزن صحي وسمنة.

أظهرت النتائج أنّ أولئك في الفئة العمرية الأصغر سناً لديهم إنتاج طبيعي وكامل للحيوانات المنوية بغض النظر عن قياسات مؤشر كتلة الجسم.

ولكن في المجموعات الاكبر سناً، كان هناك انخفاض إذا كان لدى شخص ما مؤشر كتلة جسم أعلى.

وقال الدكتور برادلي كيرنز، رئيس قسم علوم الأورام في جامعة يوتا الذي قاد الدراسة: “يحدث خلل واضح في التنظيم عندما تقترن الشيخوخة بعوامل إضافية مثل السمنة.”

وتابع: “قد تمنح الشيخوخة مزيجاً من التغيرات الجزيئية المتواضعة التي تحسس الخصية لمزيد من عدم التنظيم.”

ربطت الدراسات السابقة بين زيادة الوزن وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، وهو ما يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية.

هناك أيضاً اقتراحات بأنّ الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم خصيتين أكثر دفئاً بسبب زيادة الخلايا الدهنية، مما قد يعيق إنتاج الحيوانات المنوية.

يتم إنتاج الحيوانات المنوية على حرارة 93 فهرنهايت (34 درجة مئوية)، وهو أقل بقليل من درجة حرارة جسم الإنسان البالغة 98.6 فهرنهايت (37 درجة مئوية).

قال العلماء أنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت التغييرات في إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال الأكبر سناً الذين يعانون من السمنة المفرطة فريدة من نوعها أو بسبب الشيخوخة المتسارعة.