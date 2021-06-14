الريجيم الفرنسي السريع.. لخسارة 15 كيلوغراماً خلال أسبوعين

يعمل البعض على تجربة عدة خطوات لخسارة الوزن بشكل سريع. إلى ذلك، يساعد الريجيم الفرنسي السريع على خسارة 15 كيلوغراماً في أسبوعين، وهذه وسيلة سريعة لإنقاص الوزن تفرض بعدها اتباع نظام غذائي صحي بهدف الحفاظ على النتيجة التي تمّ الوصول إليها.

ويتركز الريجيم الفرنسي على الابتعاد عن الكربوهيدرات والسكريات، بالإضافة إلى الدهون المشبّعة واستبدالها بالألياف والبروتين. ويرتكز على 3 وجبات رئيسية قليلة السعرات الحرارية ولكن غنية بالعناصر الغذائية مقابل الإمتناع عن تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم.

برنامج الريجيم الفرنسي السريع:

وجبة الفطور

الخيار الأول: حبة برتقال + فنجان من القهوة أو الشاي بدون سكر أو حليب

الخيار الثاني: تفاحة + فنجان من القهوة أو الشاي بدون سكر أو حليب

الخيار الثالث: بيضة مسلوقة + خضار ورقية + فنجان من القهوة أو الشاي بدون سكر أو حليب

وجبة الغداء

الخيار الأول: 100 غرام صدر الدجاج المسلوق + سلطة خضار (صلصة حامض وزيت) + عصير طازج (برتقال أو تفاح)

الخيار الثاني: 100 غرام من السلمون المشوي + سلطة خضار (صلصة حامض وزيت) +عصير طازج

الخيار الثالث: قطعة من اللحم الأحمر الخالي من الدهون + سلطة خضار (صلصة حامض وزيت)+ عصير طازج

وجبة العشاء

الخيار الأول: تفاحتان أو برتقالتان

الخيار الثاني: كوب زبادي

الخيار الثالث: بيضة مسلوقة + سلطة خضار (صلصة حامض وزيت)

بعض النصائح لنجاح الريجيم الفرنسي السريع:

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل.

شرب الكثير من المياه خلال اليوم بهدف ترطيب الجسم وتعزيز الشعور بالشبع.

عدم إتباع هذا الريجيم لأكثر من أسبوعين.

من الأفضل استشارة الطبيب قبل المباشرة بإتباع الريجيم الفرنسي السريع.