مكملات الزنجبيل علاج فعّال للحدّ من التهاب المناعة

كشف بحث جديد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهاب لدى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

وركّز البحث على دراسة تأثير مكملات الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات. واهتمّت الدراسة خصوصًا بتكوين مصيدة العدلات خارج الخلية، وما قد يعنيه ذلك للسيطرة على الالتهاب، وفق “مديكال إكسبريس”.

ووجد فريق البحث من جامعتي كولورادو وميتشغان أنّ استهلاك الأصحاء للزنجبيل يجعل عدلاتهم أكثر مقاومة لمرض المناعة الذاتية المرتبط بخلايا الدم البيضاء.

وتفيد هذه النتيجة في علاج أمراض مثل الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الدكتور جيسون نايت الباحث المشارك: “يقدم بحثنا، للمرة الأولى، دليلاً على الآلية البيولوجية لخصائصه الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر”.

ولا توجد مكملات غذائية طبيعية كثيرة، أو أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

وقال نايت: “نعتقد أن الزنجبيل قد يكون قادراً على استكمال برامج العلاج بالفعل، وتخفيف الأعراض لدى المرضى”.