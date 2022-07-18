الساركوما "السرطان المنسي".. مرض نادر يصيب النسيج الضام

غالباً ما يشار إلى الساركوما باسم «السرطان المنسي»، على الأرجح لأنه يشتمل على أقل من 1٪ من جميع أنواع السرطان لدى البالغين.

لساركوما هو سرطان يصيب النسيج الضام والخلايا التي تربط أو تدعم أنواعاً أخرى من الأنسجة في الجسم، وهو سرطان نادر ينتشر بين الأطفال أكثر من البالغين و يقسم هذا المرض إلى مجموعتين، النوع الأكثر شيوعاً، وهو ساركوما الأنسجة الرخوة، يتطور عادةً في العضلات أو الأوعية الدموية.

أما النوع الآخر، ساركوما العظام، يتطور في العظام، وهناك أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالساركوما تقل أعمارهم عن 60 عاماً وتشكل الأورام اللحمية نسبة مئوية أكبر من السرطانات لدى الأطفال مقارنة بالبالغين، وذلك حسب ما ذكره موقع “suntreeinternalmedicine”.

يمكن أن تتطور الساركوما في أي مكان، ولكنها توجد في الغالب في الذراعين والساقين حيث توجد معظم الأنسجة الضامة.

ويميل الأطفال والمراهقون والشباب إلى الإصابة بساركوما العظام أكثر من البالغين، وعادةً ما يكون البالغون الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكبر هم الأشخاص المصابون بساركوما الأنسجة الرخوة.

عوامل الخطر

لا توجد أبحاث كافية لمعرفة أسباب الساركوما، وهناك عوامل خطر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به:

1- الإصابة باضطراب في العظام يسمى مرض باجيت.

2- التعرض لحمض فينوكسي أسيتيك الموجود في مبيدات الأعشاب أو الكلوروفينول في المواد الحافظة للأخشاب

3- الإصابة باضطراب وراثي مثل الورم العصبي الليفي أو متلازمة جاردنر أو الورم الأرومي الشبكي أو متلازمة لي فراوميني.

4- التعرض السابق للإشعاع

5- تلف الجهاز اللمفاوي

6- التعرض لمواد كيميائية مثل كلوريد الفينيل

7- وجود تاريخ عائلي للإصابة بالساركوما

أعراض الإصابة به

يصعب عادةً رؤية أورام الأنسجة الرخوة لأنها عادةً ما تتطور عميقاً في الجسم، وعادةً ما يكون الورم غير المؤلم هو العلامة الأولى. مع نمو الكتلة ، يمكن أن تضغط على العضلات أو الأعصاب مما يجعلك تشعر بعدم الراحة أو تشعر بالألم.

قد تواجه أعراضًا أخرى اعتمادًا على مكان وجود الساركوما.

يمكن أن تظهر الأعراض المبكرة للساركوما العظمية، حيث قد يعاني الشخص من ألم في العظم المصاب، والذي يكون عادة حول الركبة أو في الجزء العلوي من الذراع.

قد لا يكون الألم مستمرًا وقد يزداد سوءًا في الليل، وقد يعاني الشخص من تورم يمكن أن يبدأ بعد الشعور بالألم، وأنه ليس شائعًا ، ولكن يمكن أن تنكسر العظام في مكان الورم.

إذا كان الورم في عظام ساقك، فقد يعرج الشخص، وإذا كان على عظام ذراعيك، فقد يكون رفع الأشياء مؤلماً.

التشخيص والعلاج

بالنسبة لساركوما الأنسجة الرخوة، إذا وجدت كتلًا أو نتوءات، فلا يجب أن تفترض أنها حميدة، ويجب أن ينظر طبيبك إلى هذا على الفور.

بحلول الوقت الذي تظهر فيه كتلة أو نتوء، وهي ساركوما، قد لا تستجيب للعلاج، ويمكن أن تساعد الخزعة في تحديد ما إذا كان الورم سرطانياً، وما هو نوع السرطان، ودرجته.

قد يستخدم الطبيب أيضاً اختبارات التصوير للتشخيص وقد يستخدمها لتحديد ما إذا كانت الساركوما قد انتشرت.

بالنسبة للساركوما العظمية، يمكن إجراء الفحص البدني في البداية، وقد يتم إجراء اختبارات التصوير لفحص عظامك بحثاً عن السرطان وقد يتم إجراء الخزعات لمزيد من التحقق من الدقة.

العلاج يعتمد على مرحلة السرطان، ويتم تحديد المرحلة حسب حجم ودرجة الورم، وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو العقد الليمفاوية، ويمكن علاج الساركوما بالجراحة أو بمزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.