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السجائر الإلكترونية تزيد خطر قصور القلب

منذ 20 دقيقة
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توصل باحثون إلى أن السجائر الإلكترونية تزيد بنسبة كبيرة خطر الإصابة بقصور القلب.

وقال الباحثون، وفق صحيفة التلغراف البريطانية، إن مدخني السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة بنسبة 19% للمعاناة من قصور القلب، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية مطلقا.

وخضع أكثر من 175 ألف شخص بالغ بالولايات المتحدة، من المدخنين وغير المدخنين، على مدى 4 سنوات، لتحاليل في واحدة من الدراسات الكبرى حتى الآن لمقارنة آثار السجائر الإلكترونية على القلب.

وفي المجمل، عانى 3242 مشاركا من قصور القلب، خلال فترة الدراسة، لكن أولئك الذين استخدموا السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة الخُمس من أولئك الذين لم يلمسوا سيجارة إلكترونية مطلقا.

وقصور القلب هو حالة يفقد فيها القلب قدرته على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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