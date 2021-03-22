الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السل يحتل المرتبة الثانية بعد كورونا ويشكل مصدر قلق للصحة العامة

22 - مارس - 2021
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 5:50 مساءً
السل - تعبيرية

السل - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت وكالتان أوروبيتان للصحة اليوم الاثنين إن مرض السل لا يزال يشكل مصدر قلق للصحة العامة ويحتل المرتبة الثانية بعد كورونا من حيث الأمراض المعدية القاتلة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

وفي عام 2019، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات، تم تسجيل نحو 246 ألف حالة إصابة بمرض السل، وهو ما يقل بنحو 13 ألف حالة عن عام 2018.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره في ستوكهولم، والمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ومقره في كوبنهاجن، إن المنطقة تسجل نحو 2.5% من حالات السل العالمية.

وفي العام نفسه، ذكرت تقديرات مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن 20 ألف شخص قد توفوا بسبب مرض السل في المنطقة.

ويهدد وباء كورونا بوقف التقدم في مكافحة السل، مع إجراء عدد أقل من الاختبارات وعلاج عدد أقل من المرضى.
وقالت الوكالات إنه مع فحص عدد أقل من الأشخاص، فإن هناك خطر “عدم حصول الأشخاص المصابين بالسل دون تشخيص حالاتهم على العلاج الذي يحتاجونه مع خطر نقل العدوى للآخرين”.

وشملت المخاوف الأخرى تزايد حالات الإصابة بأشكال السل المقاومة للأدوية المتعددة، ما يجعل العلاج أكثر صعوبة.
وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: “اليوم، أصبح خطراً أن يصبح السل المقاوم للأدوية أكثر مقاومة حقيقياً، وهو ليس خطراً نرغب في مواجهته”.

ونشرت هذه النتائج قبل اليوم العالمي للسل الذي يصادف يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

المزيد من الصحة

ألم الكلى - تعبيرية
آلام الكلى والظهر.. كيف يمكنك التمييز؟
السكتة الدماغية
إليكم هذه الوجبة الخفيفة.. تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
التهاب الزائدة الدودية قد يكون أحد أسباب آلام الجانب الأيمن للبطن
بعضها خطير.. 7 أسباب أساسية قد تكون وراء آلام جانب البطن الأيمن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
المطران موسى الحاج
بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي