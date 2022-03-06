السمسم الأبيض.. مذاق لذيذ وفوائد متعدّدة

يدخل السمسم في إعداد كثير من الأطباق والمأكولات الشهيرة، فهو نوع من البذور التي تضفي مذاقا شهيا ولذيذا. لكن عادة ما يخبّئ عدد من الأطعمة فوائد قد نجهلها ولا نعرف تأثيرها على أعضاء الجسم وعملها.

ينمو نبات السمسم في الأجزاء الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، يزرع لبذوره الصالحة للأكل، إذ يعدّ إضافة لعديد من الأطباق الشهيرة في جميع أنحاء العالم. ينتج نبات السمسم البذور التي تحتوي على البروتين، الألياف، الدهون الصحية، الكالسيوم، فيتامين B، فيتامينE ومضادات الأكسدة. تتعدّد فوائده للصحة والجمال، إذ يحمي من أمراض القلب، السكري، التهاب المفاصل، الشيب المبكر ومفيد لنمو الشعر. كما تعتبر بذور السمسم غنيّة بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هامّة للأكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركّبات التي يحتويها وبين مكافحة السرطان.

وفي ما يلي عرضٌ لأبرز فوائد السمسم:

الوقاية من السرطان

يحتوي السمسم الأبيض على نسبة عالية من فيتامين E وفيتامين K والمغنيسيوم؛ وهذه العناصر جميعها تملك خصائص هامّة في مكافحة الأورام السرطانية.

تقليل فرص الاصابة بمرض السكري

يحتوي السمسم الأبيض على مركّبات هامة مثل المغنيسيوم الذي يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري، كما يقلّل من حدّة أعراض المرض لدى المصابات. إن تناول السمسم الأبيض مع بعض أدوية علاج مرض السكري يزيد من فاعليتها، ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.

تعزيز صحة العظام

إن وجود كمية كبيرة جداً من المعادن الهامة في السمسم جعلته ذا مكانة عالية في تعزيز صحة العظام. لذلك، ينصح بتناوله في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بالكسور.

تحسين صحة القلب

لعل أبرز فوائد السمسم الأبيض التي يمكن الحصول عليها عند تناوله بانتظام، تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران بسبب غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم. كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول الضارّ، ويقلّل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

تحسين عملية الهضم

من فوائد السمسم الأبيض تحسين عملية الهضم، وذلك بفضل إحتواء بذوره على كمية كبيرة من الألياف التي تلعب دوراً هاماً في تسهيل الهضم، تقليل فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك، حماية القناة الهاضمة، تقليل الاضطرابات الهضمية وتقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

توازن الهرمونات في الجسم

أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة السمسم الأبيض على إعادة توازن بعض الهرمونات في الجسم، وهي أحد فوائد السمسم للنساء بشكل خاص بعد بلوغهن سن اليأس. وبسبب غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة، تعتبر بذور هامة أثناء الحمل للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها.

يعمل على حرق الدهون

أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم الأبيض تحتوي على مركّبات خاصة قد يكون لها دور هام في تعزيز حرق الدهون في الجسم، كما أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وملء المعدة لوقت أطول.

تعزيز صحة الشعر

من فوائد السمسم الأبيض تعزيز صحة الشعر، وذلك لاحتوائه على مركّبات نباتية هامة، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم على الحماية من الشيب المبكر، ويزيد من نمو الشعر. كما أن غنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية جعله مساعداً جيداً في إعادة اللمعان المفقود للشعر الباهت.

فوائد السمسم الأبيض وجمال البشرة

تعدُّ بذور السمسم الأبيض غنيّة بالزنك الذي يلعب دوراً هاماً في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، الذي بدوره يزيد من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد. كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين A الذي يقلّل بشكل ملحوظ من آثار الحروق والندوب على البشرة، ويتم ذلك بدهن الزيت على المنطقة المصابة. كما ثبت أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين E يقلّل من ظهور الندوب وعلامات الجلد وكذلك علامات الشيخوخة المبكرة.