السمنة العالمية.. زيادة مقلقة وتأثيرات صحية خطيرة على الأطفال والبالغين

حذّرت دراسة شارك فيها علماء من جامعة بيروغوف التابعة لوزارة الصحة الروسية، من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة حول العالم تجاوز المليار شخص.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: “تشير الإحصائيات العالمية إلى أن إجمالي عدد الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من السمنة حول العالم تجاوز المليار شخص. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2022، ارتفعت معدلات السمنة العالمية بأكثر من أربعة أضعاف بين الفتيات، من 1.7% إلى 6.9%. وبالنسبة للأولاد، ارتفعت هذه النسبة من 2.1% إلى 9.3%. وقد لوحظ هذا النمو في معدلات السمنة في جميع البلدان تقريبا حول العالم.”

ووفقا للدراسة، بلغ عدد المراهقين والأطفال الذين يعانون من السمنة في عام 2020 ما يقرب من 160 مليون شخص، منهم 65 مليون فتاة و94 مليون صبي، بينما كان عددهم في عام 1990 لا يتجاوز 31 مليون طفل فقط. وفي الوقت نفسه، تضاعفت نسبة النساء البدينات بين البالغين لتصل إلى 18.5%، فيما تضاعفت نسبة الرجال البدينين ثلاث مرات تقريبا، لتصل إلى 14%.

وتعتبر السمنة من أخطر المشكلات التي يوليها خبراء الصحة اهتماما كبيرا، كونها من الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين، كما تسبب مضاعفاتها أعدادا كبيرة من الوفيات حول العالم سنويا.