الشاي أم القهوة.. أيهما الأنسب في حال البحث عن الطاقة والتركيز؟

يعتبر الشاي ثاني أكثر المشروبات شعبية في العالم بعد الماء. والقهوة هي أفضل جزء من مجرد الاستيقاظ وقضاء اليوم، بالنسبة للكثيرين منا.

ولكن إذا كنت تبحث عن مشروب دافئ أو مثلج له فوائد صحية جسدية وعقلية، فما الذي يجب عليك اختياره؟ والخبر السار هو أن كلا المشروبين – الشاي والقهوة – لهما فوائد صحية مثبتة، ولكن كما هو الحال مع أي شيء آخر، قد ترغب في تناولهما باعتدال.

ووفقاً لموقع”realsimple”، إليك أي مشروب، القهوة أو الشاي، هو الأفضل طوال يومك.

الفوائد الصحية

تقول إيلانا مولستين: “يمكن للمرء أن يجادل بأن كلا من القهوة والشاي لهما فوائد صحية محتملة، ولكن الفوائد الإجمالية لكل منهما تعتمد على عوامل مثل نوع القهوة أو الشاي، وكيفية زراعته، وطريقة التخمير، والكمية المستهلكة”. ثبت أن شرب القهوة له فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب والأمعاء.

وتضيف: “يرتبط شرب القهوة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن استهلاك القهوة بانتظام كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كما وجد تحليل تلوي للدراسات المنشورة في مجلة Diabetes Care أن استهلاك القهوة المعتدل كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني”.

لقد تمت دراسة الشاي بالمثل لارتباطه بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وجد التحليل التلوي للدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن استهلاك الشاي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تمت دراسته على نطاق واسع لارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة السرطانية والعلامات الحيوية والوقاية منها أن استهلاك الشاي ارتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المبيض وسرطان الثدي.

على الرغم من أن أيًا من المشروبات لا يحتوي على ألياف، يمكنك الاستمتاع بها مع وجبة خفيفة مليئة بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة أو الفاكهة أو حتى إضافة مسحوق الألياف إلى القهوة أو الشاي لزيادة محتوى الألياف.

محتوى الكافيين

يحتوي كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين. حيث يحتوي كوب القهوة القياسي سعة 8 أونصات على حوالي 95 ملليجرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب الشاي الأسود على حوالي 50 ملليجرام، والشاي الأخضر يحتوي على حوالي 30 ملليجرام.45 وهذا يعني أن القهوة تحتوي على ضعف كمية الكافيين الموجودة في نفس الكمية من الشاي الأسود. وأكثر من ثلاثة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر.

التركيز

يقول مولشتاين: “في حين أن الشاي يحتوي أيضًا على مادة الكافيين وقد ثبت أنه يحسن الوظيفة الإدراكية واليقظة، فإن إضافة الثيانين، وهو حمض أميني، يعطي الشاي فائدة إضافية تتمثل في تقليل التوتر”. إذا كنت على وشك الشروع في مشروع كبير أو تحتاج إلى مستوى من التركيز بالليزر، فقد يكون الشاي الأسود أو الأخضر هو مشروبك المثالي – لا يرتجف الكافيين ويقلل التوتر سيساعدك على الوصول إلى خط النهاية للمشروع.

تقول مولستين: “يعد الشاي الأخضر أحد أغنى مصادر مضادات الأكسدة القوية، والتي تسمى البوليفينول، والتي ثبت أن لها القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان”. يمكنك العثور على الشاي الأخضر الخالي من الكافيين أو الشاي العشبي. الشاي لأولئك الذين لديهم حساسية للكافيين ولكنهم يريدون الفوائد الصحية الأخرى المرتبطة بالشاي.

الطاقة

تقول مولستين: “تحتوي القهوة على الكافيين، الذي ثبت أنه يساعد في تحسين التركيز والوظيفة الإدراكية”. ومع ذلك، إذا أفرطت في تناول الكافيين، فقد تبدأ في الشعور بآثار جانبية.

وتضيف مولستين: “إن تناول الكثير من الكافيين في القهوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق والأرق وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم. القهوة أيضًا حمضية ويجب تجنبها من قبل العديد من الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي ومشاكل في الجهاز الهضمي”.

إن أفضل خيار لك من القهوة أو الشاي هو الذي لا يحتوي على إضافات منكهة أو مُحليات، مما قد يؤدي إلى اندفاع السكر والانهيار اللاحق. إذا كنت ترغب في إضافة الحلاوة إلى قهوتك أو الشاي، فيمكن أيضًا استخدام مُحلي طبيعي، مثل العسل أو سكر جوز الهند، عند مراعاة الأجزاء.