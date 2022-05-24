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"الشعرانية".. مشكلة صحية خطيرة تهدد النساء

24 - مايو - 2022
تقدم النساء في العمر- تعبيرية

تقدم النساء في العمر- تعبيرية

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن الشعرانية لدى النساء تعني نمو الشعر بكثافة في الجسم، لا سيما في مواضع ذكورية مثل الذقن والبطن والظهر.

وأوضحت الرابطة أن الشعرانية لا تمثل مشكلة جمالية فحسب، بل تنذر أيضاً بمشكلة صحية خطيرة، حيث قد يرجع سببها إلى مقاومة الأنسولين ومتلازمة تكيس المبايض وأورام المبايض والغدة الكظرية ومتلازمة كوشينج (اضطراب هرموني ناتج عن زيادة إفراز هرمون التوتر “الكورتيزول” في الدم) وانقطاع الطمث (سن اليأس).

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب، لا سيما إذا كانت هذه الظاهرة مصحوبة مثل خشونة الصوت، لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعرانية وعلاجه في الوقت المناسب. وعلى سبيل المثال يمكن علاجها بواسطة الأدوية كمضادات هرمون الذكورة “الأندروجين”.

 

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