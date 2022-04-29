الشوفان لخسارة الوزن.. طريقة فعّالة بشروط!

ذاع صيت الشوفان أو ما يعرف بوجبة الشوفان كفطور صحي منذ أعوام عدة. وان كنتم تريدون خسارة الوزن، فعليكم التحول الى الأطعمة الصحية كوجبة الشوفان للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

لكن على الرغم من كل فوائدها الصحية، هل تعتبر وجبة الشوفان مناسبة لخسارة الوزن؟

يقول خبراء التغذية إن علينا الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل. وتقول خبيرة التغذية “جيسيكا كوردينغ” إن الشوفان يمكنه ان يكون طعاما عالي الفائدة، غير أن هناك بعض الأمور التي يجب ان نتنبه لها.

وان كنت معنيًا باستخدام وجبة الشوفان للوصول الى أهدافك من فقدان الوزن، هذا ما عليك معرفته.

المعلومات الغذائية عن الشوفان

يتميز الشوفان بصيت صحي. واليك أهم المعلومات الغذائية عندما تتناول نصف كوب من الشوفان:

سعرات حرارية: ١٤٨

دهون: ٢.٥ غرام

بروتين: ٥.٤٨ غرام

نشويات: ٢٧.٣ غرام

ألياف: ٣.٧٦ غرام

صوديوم: ١.٢ ملغرام.

هل يعد الشوفان مناسبًا لفقدان الوزن؟

باستطاعة الشوفان أن يساعد في عملية خسارة الوزن. فالألياف هي من العوامل التي تساعد على الاحساس بالشبع بعد أي وجبة، ويحتوي الشوفان على كمية لا بأس بها من الألياف. غير أن الشوفان هو من الحبوب وتحتوي كمية صغيرة منه على سعرات حرارية كثيرة. كما أن العديد من الأشخاص يقومون بإضافة العسل والسكر أو بعض المحليات كي يتقبلوا طعمه، ما يتعارض مع جهود خسارة الوزن.

كما أنّ هناك فرقًا بين تناول الشوفان ذي الحبة الكاملة، والشوفان سريع التحضير الذي يحتوي على نكهات. حيث يجب التنبه من استهلاك هذه الانواع من الشوفان لما تحتويه من كميات كبيرة من السكر.

وتقول خبيرة التغذية “بيث وارن” ان الطريقة المثلى هي في استخدام الشوفان ذي الحبة الكاملة، واضافة مكونات منكهة كالفواكه وملعقة من زبدة الفول السوداني الطبيعي.

وتعتمد قدرة الشوفان في عملية فقدان الوزن بشكل كبير على ماذا نأكل بجانبه. كما من الضروري أن نُدخل مصادر من البرويتن والدهون كالحليب او زبدة المكسرات.

فوائد الشوفان

الشوفان هو من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تخفيف مخاطر الاصابة بأمراض القلب، وتخفيف مستويات الكولسترول، والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يحتوي الشوفان أيضا على فيتامين E الجيد للشعر والجلد والأظفار، كما أنه اساسي لصحة الجهاز المناعي.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان تساعد على الشعور بالشبع. فهي تتفاعل مع السوائل الموجودة في الجهاز الهضمي وتأخذ مساحة في المعدة.