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الشيب المبكر.. إليكم الحلول والعلاجات

23 - مارس - 2022
أسباب ظهور الشيب المبكر

أسباب ظهور الشيب المبكر

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علامات الشيب المبكرة واحدة من أكثر المشاكل الصحية التي لا نرغب بمواجهتها في أعمار صغيرة. وإن كنت ممن يعانون من تلك المشكلة وتبحث عن أسبابها. تابع معنا المقال الآتي:

من المهم معرفة أن الشيب هو عملية فقدان الشعر صباغ الميلانين المسؤول عن منح الشعر لونه. ولظهور الشيب المبكر ومجموعة عوامل مؤثرة أبرزها:

– عوامل وراثية:

قد يكون الشعر الأبيض مرتبطاً بجين معين يعرف باسم عامل تنظيم الإنترفيرون (IRF 4). الذي قد يساعد في تنظيم إنتاج الميلانين.

– نقص فيتامين ب 12:

يلعب دوراً مهماً في الجسم، حيث يساعد على نمو الشعر بطريقة صحية، ويحافظ على لونه.

– انخفاض مخزون المعادن والفيتامينات في الجسم، مثل: النحاس والكوليسترول النافع والفيريتين، إلى ظهور الشعر الرمادي.

ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظهور الشعر الرمادي أمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية التي تؤدي إلى اضطرابات هرمونية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، وفقر الدم بسبب نقص الحديد نظام غذائي فقير منخفض البروتين، اضطراب عمليات التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت باشينكو أن السبب قد يكون نقصًا في الفيتامينات، خاصة فيتامين B، على سبيل المثال، B2 وB9 يحسنان دوران الأوعية الدقيقة، ويضمن B8 الأداء الطبيعي للخلايا الصباغية، ويقوي B12 جهاز المناعة وينشط انقسام الخلايا في البشرة.

اما عن علاجات الشيب المبكر:

في حال كان سبب ظهوره العامل الوراثي، فلا توجد طريقة معروفة لمنع تغيير لون الشعر سوى استخدام المساحيق المؤقتة لتغطيته.

أما إذا كان السبب نتيجة نقص فيتامين ب 12، فتجب موازنة التغذية السليمة، الغنية بفيتامين ب 12. وتناول الحديد والمكملات الغذائية؛ لتحسين نوعية الشعر، وتقليل خطر ظهور الشيب.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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