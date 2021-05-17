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“الصحة العالمية”: التصعيد في فلسطين أثر على عمليات التلقيح ضد “كورونا”

17 - مايو - 2021
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

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أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التصعيد في فلسطين أثر على عمليات التلقيح ضد كورونا بشكل خطير.

في سياق متصل، قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية الجمعة إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، “لكننا الآن نعلم كيف نتصرف”.

وخلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف، قالت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: “أود أن يتحول الخوف من السلالات إلى شيء مثمر، شيء من القوة”.

ومنذ تصنيف فيروس كورونا جائحة عالمية في ربيع العام 2020، ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم.

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