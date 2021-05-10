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"الصحة العالمية": السلالة الهندية من كورونا مصدر قلق عالمي

10 - مايو - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية من كورونا مصدر قلق عالمي.

يذكر أنه أعلنت منظمة الصحة العالمية، سابقاً أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في “17 دولة على الأقل”.

وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في “17 دولة على الأقل”. في الأيّام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة “الهندية”، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

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