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“الصحة العالمية”: الوضع في إقليم تيغراي الأثيوبي “مروع للغاية”

منذ 12 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الوضع في إقليم تيغراي الأثيوبي بأنه “مروع للغاية”.

واتهمت ميليشيات أثيوبية المدير العام للمنظمة، الأُثيوبي الأصل، بدعم ومحاولة تأمين أسلحة ودعم دبلوماسي للحزب السياسي المهيمن في تيغراي والذي يقاتل القوات الفيدرالية، وقد نفى تيدروس انحيازه لأي طرف في الصراع.

وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن 5 عيادات طبية بمنطقة تيغراي سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، كاشفا عن حالات اغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم.

وقالت راهبة تعمل في الإقليم إن الوضع سيء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب، مشيرة إلى أنه “أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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