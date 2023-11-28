الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح محدّث لـ "كوفيد" من نوفافاكس

أعلنت شركة نوفافاكس اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تصريح من منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ للقاح محدث للحماية النشطة من كوفيد-19 بالنسبة للأشخاص من سن 12 عامًا فأكثر.

ويستهدف اللقاح أحادي الهدف السلالة إكس.بي.بي.1.1.5 أوميكرون من فيروس كورونا، والتي كانت سائدة في الولايات المتحدة خلال معظم هذا العام قبل أن تظهر متحورات أخرى مع تطور الفيروس.

وضاعت على شركة نوفافاكس مكاسب كبيرة من لقاح كوفيد-19 لصالح منافسين بسبب مشكلات في التصنيع أخرت التقدم بطلب للحصول على الموافقة في ذروة الجائحة.

وحصل لقاح كوفيد المحدث الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من ولاية ماريلاند مقرا على ترخيص في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول. ويستخدم تقنية تقليدية تعتمد على البروتين وليس على الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل لقاحات منافستيها فايزر وموديرنا.