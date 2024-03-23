الصحة العالمية تقدم نصائح هامة لمرضى السكر في رمضان

قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة لمرضى السكر في رمضان، وذلك لمنع انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وقالت المنظمة إن الطبق المتوازن لمرضى السكري يجب أن يحتوي على ما يلي:

– 25 % من الكربوهيدرات، مثل الأرز والبرغل والفواكه.

– 25 % من البروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان

– 50% من الخضروات غير النشوية، مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والبروكلي والخيار

وأوضحت المنظمة، إنه يجب أن يتناول مريض السكرغذاء متوازنا، كما يمكن أن نخفض الوزن في رمضان حيث يعتبر شهر الصيام مناسب للمحافظة عل صحة الجسم إذا كان الشخص يعانى من السمنة، حيث إن الصيام يساهم في خفض الوزن.

وأوصت المنظمة بتناول 3 وجبات (وجبة الفطار ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة ثالثة فى السحور) حتى يتمكن الصائم من الاستمرار في الصيام.