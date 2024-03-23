السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تقدم نصائح هامة لمرضى السكر في رمضان

منذ ساعة واحدة
نصائح لمرضى السكر في رمضان

نصائح لمرضى السكر في رمضان

A A A
طباعة المقال

قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة لمرضى السكر في رمضان، وذلك لمنع انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وقالت المنظمة إن الطبق المتوازن لمرضى السكري يجب أن يحتوي على ما يلي:
– 25 % من الكربوهيدرات، مثل الأرز والبرغل والفواكه.

– 25 % من البروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان

– 50% من الخضروات غير النشوية، مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والبروكلي والخيار

وأوضحت المنظمة، إنه يجب أن يتناول مريض السكرغذاء متوازنا، كما يمكن أن نخفض الوزن في رمضان حيث يعتبر شهر الصيام مناسب للمحافظة عل صحة الجسم إذا كان الشخص يعانى من السمنة، حيث إن الصيام يساهم في خفض الوزن.

وأوصت المنظمة بتناول 3 وجبات (وجبة الفطار ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة ثالثة فى السحور) حتى يتمكن الصائم من الاستمرار في الصيام.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من الصحة

جامعة أكسفورد تطور لقاحا جديدا لسرطان الرئة يحمى بنسبة 90% من المرض
الكشف عن لقاح لسرطان الرئة يحمي بنسبة 90% من المرض
ممارسة الرياضة
إليك أهمية ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار
قهوة
خبر سار لعشاق القهوة

الأكثر قراءة

شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!