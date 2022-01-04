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“الصحة العالمية” تكشف مفاجأة بشأن أعراض أوميكرون

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 2:53 مساءً
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن مزيد من الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي.

وأكد مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية، عبدي محمود، أن تلك الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون تسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وقال “محمود” للصحفيين في جنيف: “نرى المزيد والمزيد من الدراسات التي تشير إلى أن أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجسم. على عكس المتحورات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهابا رئويا حادا”، وتابع أن هذه ربما تكون “أخبارا سارة”.

غير أنه أكد أن سرعة انتشار أوميكرون تعني أنه سيكون المتحور السائد في العديد من الأماكن خلال أسابيع مما يشكل تهديدا في دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على التطعيم حتى الآن.

وتتفق تصريحاته بشأن تراجع مخاطر الإصابة بالمرض مع بيانات أخرى تشمل دراسة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي رُصد فيها أوميكرون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، قال محمود إن من السابق لأوانه تحديد ذلك لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده.

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