الثلاثاء 24 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: "كورونا" يتطور.. سيصبح أكثر قابلية للانتقال!

16 - مايو - 2022
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له “كما نعلم جميعًا، فإن فيروس كورونا يتطور ويغير سلوكياته ويصبح أكثر قابلية للانتقال، موضحا، إنه مع هذا السلوك المتغير، سيكون تغيير إجراءاتك أمرًا مهمًا للغاية”، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة نيوزويك.

وأوضح، إنه عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كورونا، لا نعتقد أن ذلك مستدام، بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل.”

وقال تيدروس: عندما نمتلك الآن معرفة جيدة، وفهمًا للفيروس، وعندما تكون لدينا أدوات جيدة لاستخدامها، فإن الانتقال إلى استراتيجية أخرى سيكون أمرًا مهمًا للغاية”.

وقال “لقد ناقشنا هذه المسألة مع الخبراء الصينيين، أشرنا إلى أن النهج لن يكون مستدامًا، بالنظر إلى سلوك الفيروس، أعتقد أن التحول سيكون مهمًا للغاية”.

وقالت مجلة نيوزويك، إنه من بين مخاوف الصين المعلنة وجود السكان المسنين المعرضين للخطر، وقد قام علماء صينيين بدراسة أجراها مؤخرًا في مجلة Nature Medicine، والتي توقعت ما يصل إلى 1.55 مليون حالة وفاة إذا كانت البلاد ستبتعد على الفور عن حالة انعدام فيروس كورونا.

توصي الدراسة بضرورة سد فجوة التطعيم بين كبار السن، من أجل تقليل حالات الدخول المحتملة إلى المستشفيات، والقبول في وحدة العناية المركزة والوفيات الناجمة عن الفيروس.

    المزيد من الصحة

    ما هو الكرياتين وما هي فوائده
    ما هو الكرياتين وما هي فوائده؟
    خل التفاح
    تحذير.. اليكم عواقب الافراط في تناول التفاح
    البطاطا
    اليكم الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟