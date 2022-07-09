الصيام المتقطع... خطة علاجية للحماية من مضاعفات كورونا؟

مع عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم، عادت محركات الدراسات إلى العمل مجدداً.

وفي هذا المجال، أظهرت دراسة جديدة دور الصيام المنتظم في تقليل مضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19)، أجريت الدراسة في مستشفى انتر ماونتن للرعاية الصحية، ونشرت في 1 تموز في المجلة العلمية BMJ.

يقول مدير أمراض القلب والأوعية وعلم الأوبئة والمؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور بنجامين هورن: “يستفيد الفرد من الفترات التي لا يستهلك فيها الإنسان أي سعرات حرارية، وبخاصة الجهاز المناعي”.

يضيف بنجامين: “عرفنا أن الصيام المتقطع يحمي من الالتهابات، ويحسن صحة القلب، ووجدنا فوائد أخرى في هذه الدراسة تتعلق بمكافحة عدوى كوفيد ١٩”.

يفسر بنجامين إن الصيام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية لأنه يسبب فقدان الوزن، ويحسن العمليات البيولوجية للجسم في نفس الوقت.

خضع للدراسة 205 فرداً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، اعتاد 73 منهم الصيام بانتظام، ووجد أن الصيام قلل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

يقول الدكتور بنجامين: “يعطل الصيام الخلايا التائية المستهدفة بفيروس كورونا، ويحفز الخلايا المناعية الأخرى، وبالتالي يحول دون وصول الفيروس للخلايا الأخرى وانتشاره”.

يقترح الدكتور بنجامين بناءاً على نتائج الدراسة، اعتماد الصيام كجزء من الخطة العلاجية مع باقي اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا.