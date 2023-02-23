الصين تعلن تحقيق انتصارا حاسما على كورونا

صرحت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس بأن البلاد قضت على وباء كوفيد-19 “بشكل أساسي” لكنه لم ينته تماما، وذلك بعدما رصدت سبعة مصابين بالمتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من سلالة أوميكرون وافدين من الخارج منذ الثامن من يناير كانون الثاني.

وقال مسؤولون من العديد من الإدارات في إفادة صحفية إن تحقيق الصين “انتصارا حاسما كبيرا” على كوفيد شكل مثالا يمكن أن تحتذي به الدول المكتظة بالسكان في الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وأعلن كبار قادة الصين الأسبوع الماضي “انتصارا حاسما” على كوفيد وقالوا إن البلاد سجلت أدنى معدل وفيات في العالم رغم تشكيك الخبراء في البيانات بعد تفشي الفيروس في أنحائها خلال الفترة الماضية بعدما نجحت في إبقائه تحت السيطرة إلى حد كبير طيلة ثلاث سنوات.

وعززت الصين نظامها للرعاية الصحية تحسبا لانتشار الفيروس في المناطق الريفية. وقال المسؤولون في الإفادة الصحفية اليوم الخميس إن أسرة وحدات العناية المركزة زادت إلى 404 آلاف من 198 ألفا.

وظل مسؤولو وخبراء الصحة يراقبون أيضا المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) لعدة أشهر. وأظهرت بيانات في الرابع من يناير كانون الثاني أنه لم يتم رصد متحور جديد في البلاد.

وأوضح المسؤولون اليوم الخميس أن حالة إصابة محلية بالمتحور كانت على صلة بحالة وافدة من الخارج في الثالث من فبراير شباط.