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الصين توافق على أول علاج مضاد لكورونا

9 - ديسمبر - 2021
كورونا الصين

كورونا الصين

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أعلنت الصين للمرة الأولى موافقتها على علاج ضد كوفيد-19 بعد سنتين على ظهور المرض على أراضيها وعلى خلفية تجدد انتشاره.

وخلافا لوظيفة لقاح وقائي، يستهدف العلاج المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة.

تمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان (وسط) في نهاية 2019 من السيطرة على الوباء تقريبا عبر اعتماد إجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات وفرض إغلاق.

وتؤكد الصين التي لا تسمح بأي لقاح أجنبي، انها لقحت أكثر من 70 بالمئة من سكانها بفضل لقاحات محلية الصنع.

رغم ذلك واجهت البلاد في الأشهر الماضية تجددا في الإصابات المحصورة، التي تبقى أقل من الأرقام اليومية التي تعلن في الخارج.

في مذكرة نشرت، الأربعاء، أعلنت الوكالة الوطنية للأدوية أنها أعطت “موافقة طارئة” لعلاج صيني ضد كوفيد-19 يستند على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وتتمسك الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ببروتين الفيروس وتقلل من قدرته على دخول الخلايا البشرية.

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