الضحك مع الأصدقاء هو أفضل دواء لكبار السنّ

يُعرف الضحك بأنه أفضل دواء، لكنه يمكن أن يساعد صحتنا حقاً، طالما أننا نضحك مع الأصدقاء، كما تقترح دراسة جديدة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “يلي ميل” وترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”، فإنّ تقاسم الضحك مع الأصدقاء يقلل من خطر الإعاقة المعرفية أو الجسدية بأكثر من 30 في المئة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر، بحسب الباحثين.

كان هذا بالمقارنة مع الأشخاص من نفس العمر الذين ضحكوا بمفردهم، مثل عندما كانوا يشاهدون التلفزيون مع عدم وجود أحد معهم.

في حين أنّ سبب النتائج لا يزال غير واضحاً، يشير الباحثون إلى أنّ الضحك مع الأصدقاء قد يحسن وظائف المناعة لدينا، والتي بدورها يمكن أن تقلل من خطر الإعاقة.

قال المؤلف الرئيسي يوداي تامادا من جامعة ناغويا في أيتشي باليابان: “الضحك مع الأصدقاء يجلب فوائد صحية مثل التخلص من الإجهاد، وتحسين وظائف المناعة، والشعور بالترابط الاجتماعي.”

هدفت الدراسة، التي نشرت في مجلة الطب الوقائي، إلى دراسة العلاقة بين الضحك في الحياة اليومية وبداية ‘الإعاقة الوظيفية’ بين الناس في اليابان.

حتى الآن، نادراً ما تم استكشاف الفوائد الصحية المحتملة للضحك في الحياة اليومية.

لمعرفة المزيد، تحول تامادا وزملاؤه إلى دراسة تقييم الشيخوخة اليابانية (JGES) ، التي أنشئت في عام 2010 بهدف دراسة العوامل المرتبطة بالصحة والرفاه لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

واستخدم الباحثون بيانات من 12,571 مشاركاً مستقلاً جسدياً ومعرفياً، الذين كان 46.1 في المائة منهم ذكور، من JGES، الذين خضعوا جميعاً إلى مسوحات مكتملة حول عادات الضحك لديهم.

وقال الباحثون: “لقد قمنا بتقييم ضحكهم في الحياة اليومية من ثلاث وجهات نظر: أنواع المواقف التي يضحك فيها الناس، وعدد المواقف التي يضحك فيها الناس مع الآخرين، والأشخاص الذين يضحكون معهم.”

وخلال فترة متابعة متوسطها 6.3 سنوات، أصيب 1420 مشاركاً (11.3 في المائة) بإعاقة وظيفية.

بعد التكيف مع الإرباك المحتمل مثل تناول الكحول، قلل المشاركون الذين ضحكوا مع الآخرين من خطر الإصابة بالإعاقة الوظيفية بنسبة %30 ، بحسب الفريق.

وبالمثل، كان عدد المواقف التي ضحك فيها المشاركون مع الآخرين مرتبطاً عكسياً بخطر الإعاقة الوظيفية.

يقول الفريق في دراستهم:'” وجود المزيد من مواقف الضحك مع الآخرين أو على الأقل موقف الضحك مع الأصدقاء قد يساهم في تقليل خطر الإعاقة الوظيفية في وقت لاحق من الحياة.”

ومن المثير للاهتمام أنّ أولئك الذين ضحكوا في محادثة مع الأصدقاء كانوا أقل عرضة للإصابة بالإعاقة الوظيفية من أولئك الذين ضحكوا مع شركائهم أو مع أطفالهم أو أحفادهم.

كيف يساعد الضحك على تحسين صحتنا بالضبط لا يزال مجهولاً، على الرغم من أنّ الآليات المشتبه بأنها وراء الفوائد الصحية للضحك قد تكون تخفيف التوتر وتحسين وظائف المناعة.

يعترف الفريق بأنّ دراستهم لا يمكن أن تستنتج بوضوح أنّ الضحك نفسه يمكن أن يمنع ظهور الإعاقة الوظيفية، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السببية بدقة.

في السنوات الأخيرة، ركز عدد متزايد من الدراسات على العلاقة بين الضحك في الحياة اليومية والعديد من النتائج الصحية.

على سبيل المثال، في عام 2016، أنشأ الباحثون اليابانيون صلة بين المزيد من الضحك وانتشار أمراض القلب.

بينما في عام 2020، وجدوا أنّ الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بكثير بين الأشخاص ذوي التردد المنخفض من الضحك.

وفي عام 2021، ارتبط الضحك النادر بزيادة ضغط الدم على المدى الطويل بين الرجال في منتصف العمر.