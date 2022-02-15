الضغط النفسي يحفّز مشاكل العيون.. اتّبع هذه الخطوات لحماية نظرك!

نشرت الاندبندنت مقالا تتحدث فيه عن المظاهر الفيزيولوجية للضغط النفسي الناتج عن وباء كورونا ومنها: ارتفاع ضغط الدم ومشاكل النوم وضعف في التركيز. الا ان هناك مؤشرات اخرى على هذا الضغط وأبرزها مشاكل العيون.

الضغط والتوتر والكآبة كلها عوامل قد تؤثر سلبا على جهازك الحسي لا سيما النظر. يقول “راج ماتوري” متخصص في هذا الشأن. فمشاكل العيون تضاعفت بعد بدء الجائحة لا سيما عند قضاء وقت اكبر على zoom او العمل ساعات متواصلة اما شاشة الكومبيوتر والسبب انك لا “ترمش” كما يجب.

ماذا يجب ان تعرف عن مشاكل العيون والضغط النفسي؟

الضغط النفسي يمكنه ان يكون سببا ونتيجة لمشاكل العيون في الوقت نفسه. بكلمات اخرى، تؤدي مشاكل العيون الى الشعور بمزيد من الضغط والتوتر. وبدوره يؤدي الشعور المتواصل بالتوتر والضغط الى تأزيم مشاكل العيون.

ويشكل الكورتيزول جزءا اساسيا من المشكلة. فهو الهورمون الذي يفرزه الدماغ في خلال اوقات التوتر والضغط النفسي مما يؤدي الى اتساع حدقة العين الامر الذي يعقّد مسألة التركيز ويسبب حساسية على الضوء ورؤية ضبابية عندما تكون متوترا.

معلومات لحماية عينيك الآن

القيام بخطوات لتقليل مستوى التوتر من خلال التمرين الرياضي وممارسة نشاطات الاعتناء بالذات يمكنه ان يحقق “معجزات” للصحة الجسدية بما فيها صحة العينين.

١.أمضِ ساعات أقل امام الشاشة

اخذ اوقات راحة من شاشات الكومبيوتر والهواتف أمر مفيد جدا للحالة العقلية وللرؤية. يقول ماتوري. وينصح باتباع قاعدة ال 20 -20-20 والتي تعني : “كل ٢٠ دقيقة ابعد عينيك عن الشاشة وانظر بعيدا على مسافة اقلها ٢٠ قدما مدة ٢٠ ثانية. ويسمح هذا الاجراء بتغيير تركيزك وتقليل الم الرأس وتشنج العينين.

٢. استعمل دموعا اصطناعية

اذ ان هذه القطرات يمكنها ان تخفف الجفاف، تنعش العينين وتساعد على تقليل التشنج. وتنقل الانتبندنت عن احد الاختصاصيين قوله: ” تجنبوا المنتجات التي تدعي انها تساعد على تخفيف الاحمرار، فهي تتضمن مادة “تيتراهيدروزولين” التي تزيد المشاكل سوءا.

٣. ابقِ جسمك رطبًا

شرب كميات مناسبة من الماء سيبقي جسمك رطبا وكذلك عينيك وبالتالي ستخف نسبة التهيّج. بالاضافة الى ضرورة تقليل استهلاك الكافيين لما تؤديه هذه المادة من تحفيز تشنج العينين. وأخيرا من المهم ان يكون استهلاك الكحول معتدلا.