الطفح الجلدي هو العارض الوحيد الذي يعاني منه 1 من كل 5 مرضى كورونا

من ارتفاع درجة الحرارة إلى السعال الجاف ، يعرف الفيروس التاجي بارتباطه بمجموعة من الأعراض غير السارة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تظهر بيانات جديدة أنه بالنسبة لشخص واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بـكوفيد-19 ، فإن أعراضهم الوحيدة هي طفح جلدي.

يظهر الطفح الجلدي بطرق مختلفة ، على شكل حبوب تشبه خلايا النحل أو عبر كتل نافرة على الجلد. وقد تمت رؤيتها في جميع أنحاء الجسم.

تأتي البيانات من تطبيق ZOE symptom tracker الذي يديره باحثو King’s College London (KCL) والذي كانوا يعملون على متابعة كوفيد طوال فترة انتشار الوباء.

وجدت بيانات Zoe أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد كانوا أكثر عرضة بنسبة 67 في المائة للإصابة بطفح جلدي من شخص غير مصاب.

تم إجراء دراسة مستقلة أخرى على 11,544 شخصاً والذين طلب منهم أيضاً تقديم صور للطفح الجلدي.

وكتب الباحثون: “من اللافت للنظر،أنه من بين المستجيبين في الاستطلاع المستقل عبر الإنترنت ، وجدنا أن واحداً في المائة من الحالات الإيجابية لمرض السارس-CoV-2 أبلغت عن طفح جلدي كأول عرض ، و 21 في المائة كعلامة سريرية وحيدة لـكوفيد-19.

نشرت الدراسة في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية وقدم أكثر من 400 شخص صوراً ، تم نشرها الآن في قاعدة بيانات على الإنترنت تسمى “علامات كوفيد على الجلد”.

يتم تصنيف الصور بناء على نوع الطفح الجلدي ، وتشمل “أرقام كوفيد” و “purpuric” و “oral” و “urticarial”.

يظهر الطفح الجلدي بطرق مختلفة ، بما في ذلك على شكل خلايا النحل أو الكتل النافرة.

يكتب الباحثون أن “الطفح الجلدي يتجمع مع أعراض كوفيد-19 الأخرى ، ويتنبأ باختبار مسحة إيجابي ، ويحدث في عدد كبير من الحالات ، إما وحده أو قبل الأعراض الكلاسيكية الأخرى”.

“إنّ التعرف على الطفح الجلدي مهم في تحديد الحالات الجديدة والسابقة من كوفيد-19.”