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الطماطم.. تشكل خطر على هذه الفئة

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 12:20 صباحًا
طماطم - تعبيرية

طماطم - تعبيرية

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لا يمكن الاستغناء عن الطماطم في معظم الأطعمة اليومية، حيث تدخل في عدد كبير من الأطباق حول العالم، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن، تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، لكن الإفراط في تناولها يسبب أضرارا صحية.
ورغم نكهة الطماطم الشهية والمحببة للملايين حول العالم إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود بعض البشر يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطراً كبيراً على صحتهم، وهم: من يعانون من وجود حصوات بالكلى، والذين يعانون من أمراض بالمعدة، والمصابون بالتهاب وقرحة المعدة.

يرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.

كما تحتوي الطماطم على محتويات حمضية دهنية زائدة، والتي تسبب الإسهال ويمكن أن يؤدي مكون يسمى “السالمونيلا” الموجود في الطماطم إلى اضطراب في المعدة بسبب الاستهلاك المفرط.

يذكر أن الطماطم المعالجة حرارياً تعد أكثر فائدة من تلك الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.

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