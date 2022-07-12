العروق الزرقاء في القدمين.. أبرز الأعراض وأفضل النصائح للتغلب عليها

تظهر العروق الزرقاء في القدمين أو ما يسمى بدوالي الساقين على شكل تعرجات أوردة على الساق، وتبدو ‫باللون الأزرق الداكن المائل إلى السواد، كما تظهر منتفخة على ‫سطح الجلد كأنهار واضحة على سطح خريطة مجسمة.

وقد تكون أسبابها الأولية ناتجة عن الوقوف أو الوراثة أو الحمل المتكرر، أو ثانوية ناتجة عن حدوث جلطة في الأوردة العميقة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، يوجد عدد من العوامل التي تزيد من فرصة ظهور عروق زرقاء في القدم وتزيد من فرصة ضعف الصمام الموجود داخل الأوردة، وفيما يأتي بعض من هذه العوامل:

العمر: تزيد فرصة ظهور عروق زرقاء في القدم مع التقدم في السن.

الجنس: تعد فرصة ظهور عروق زرقاء في القدم أيًا كان نوعها عند السيدة أكثر مقارنةً بالرجل، وقد يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تمر فيها المرأة، مثل: الحمل، أو انقطاع الدورة الشهرية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع جدار الأوردة الدموية.

الوراثة: حيث تزيد فرصة ظهور عروق زرقاء في القدم في حال كانت قد ظهرت عند أي من أفراد العائلة.

السمنة: ذلك لأن السمنة تزيد من الضغط الواقع على الأوردة الدموية.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: حيث تساعد الحركة على تقليل الضغط الواقع على الأوردة بعكس الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة الذي يزيد من الضغط الواقع عليها.

ما هي أعراض ظهور عروق زرقاء في القدم؟

غالبًا العروق الزرقاء التي تظهر على القدم على شكل شبكة عنكبوتية لا تُسبب أي ألم لكن ربما تُسبب شعورًا قليل بعدم الراحة، أما دوالي القدم فهي أكبر وأعمق بذلك قد تُسبب بعض الشعور بعدم الراحة وقد تُسبب بعض الأعراض الأخرى اعتمادًا على حدتها، من الأمثلة على الأعراض التي قد ترافقها أي من الآتي:

ألم.

حكة.

نزيف.

انتفاخ في القدم أو الكاحل.

الشعور وكأن هناك ثقلاً في القدم.

هناك عدد من الطرق التي قد تساعد في العلاج، مثل:

1. المشد

يعد المشد الخاص بدوالي القدم سواء العميقة أو تلك التي تظهر على شكل شبكة عنكبوتية من أكثر وسائل العلاج الشائعة والتي تساعد على التخفيف من التهاب القدم ومن ارتجاع الدم في الأوردة، يوجد منها ما يتم ارتداؤه فوق الركبة وما هو تحت الركبة.

2. التغيير في نمط الحياة

يوجد أمور خاصة بنمط الحياة قد تساعد على علاج ظهور عروق زرقاء في القدم، مثل:

تخفيف الوزن.

عدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

عدم ارتداء كعب عال لفترات طويلة.

رفع القدمين عند الجلوس.

ممارسة الأنشطة التي يتم فيها استخدام القدمين.

3. علاجات أخرى

يوجد علاجات أخرى من أجل ظهور عروق زرقاء في القدم، مثل:

العلاج بالتصليب: وهو علاج يتم من خلاله استخدام مواد ملحية مركزة وحقنها في الأوردة المصابة والتي قد تساعد على انكماشها خلال 3 – 6 أسابيع.

الليزر: وذلك من خلال تسليط أشعة ليزر بعد شق المنطقة المجاورة للوريد، وهو الأمر الذي يساعد على انكماش الوريد أو العروق الزرقاء واختفائها.

الجراحة: وهي جراحة يتم من خلالها إزالة العروق الزرقاء في القدم وتأخذ 1 – 2 ساعة حتى تتم بشكل كامل.