"العصير الأخضر".. مشروب بسيط وغني بالفيتامينات والمعادن

مع دخول شهر الصوم، يبحث الكثير من عن المشروبات الصحية والمفيدة، ولكن هل سبق أن سمعت بـ”المشروب الأخضر”، أو “العصير الأخضر”؟.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، أنه يتألف من مجموعة من الخضار والفاكهة الخضراء معًا.

ورغم أنه يتألف من 4 مكونات فقط، إلّا أنه يعتبر غنيًا جدًا بالفيتامينات والمعادن.

كيفية تحضّيره؟

– نصف كوب من السبانخ

– نصف تفاحة خضراء

– نصف كوب من البقدونس

– نصف كوب عصير برتقال طازج

ويتم وضع جميع هذه المكونات في الخلّاط، حتى يصبح الخليط متجانسًا.

لنمط صحي ومتوازن تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية.#خلها_عادات_تستمر#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/BMy8JLWoYG — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 28, 2021

وإذا كنت مهتماً بتقوية جسمك، فمن المهم الانتباه لما تستهلكه كجزء من نظامك الغذائي.

ويمكنك الحفاظ على جهازك المناعي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، ويمكن الحصول عليها في العديد من الأغذية ضمن نمط حياة صحي ومتوازن، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتغريدة على “تويتر”.

فما أبرزها؟

– البروتين:

يوجد في المصادر النباتية، والحيوانية مثل الحليب، والبيض، واللحوم، والعدس

– فيتامين “أ”:

يوجد في الكبد، والحليب كامل الدسم، والخضار الورقية

– فيتامين “ج”:

يوجد في البرتقال، والليمون، والتوت، والبطيخ، والطماطم، والفلفل

– فيتامين “د”:

يوجد في الأسماك الدهنية، والبيض، والحليب المُدعّم

– معدن الزنك:

يوجد في اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والفاصولياء، كما أن الجسم يمتصه بشكل أفضل من المصادر الحيوانية