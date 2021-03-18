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العلامات الأكثر شيوعاً لارتفاع نسبة السكر في الدم!

18 - مارس - 2021
مرض السكري

فحص السكري

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يمكن أن تتطور أعراض مرض السكري ببطء شديد، لذلك قد لا تعرف حتى أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن، هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.

ويحدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.

ويعد تشخيص الحالة مبكرا أمرا بالغ الأهمية، لأن المرضى أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية.

وحذر موقع Diabetes.co.uk الطبي من أن أحد أكثر علامات التحذير شيوعا لمرض السكري، هو التعب غير المبرر. وقد تشعر بالتعب غير المعتاد أثناء النهار، أو تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كاف من النوم.

ويشعر بعض مرضى السكري أيضا بالجوع الشديد معظم الوقت، حتى بعد تناول وجبة.

وتشمل أعراض مرض السكري أيضا حكة مستمرة – خاصة حول الأعضاء التناسلية.

وغالبا ما يتطور داء السكري النوع الثاني ببطء على مدى سنوات، وبالتالي يمكن أن تتطور الأعراض أيضا بشكل تدريجي. وعند التشخيص، قد يظهر الأشخاص المصابون بداء السكري النوع 2 أعراضا قليلة أو معدومة للحالة.

وفيما يلي 10 أعراض هي “الأكثر شيوعا” لمرض السكري:

• الشعور بالتعب أثناء النهار.

• الشعور بالجوع في كثير من الأحيان.

• كثرة التبول.

• الشعور بالعطش الشديد.

• عدم وضوح الرؤية.

• حكة في الجلد.

• بطء التئام الجروح.

• التهابات عادية.

• وجود اضطراب جلدي.

• فقدان الوزن المفاجئ، وذلك بحسب “إكسبريس”.

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