الغازات تسبب الصداع.. اليك 5 علاجات منزلية للتخلص منها

يمكن أن يحدث الصداع لمئات الأسباب، ويمكن أن تكون الغازات السبب، يعاني الكثير من الصداع نتيجة مشاكل في المعدة أو الحموضة، الصداع الناتج عن الغازات متفاقم وغير مريح حيث ينتهي بك الأمر بالتعامل مع مشكلتين صحيتين في وقت واحد، الغازات والصداع، إذا لم تعالج هذه المشكلة المزدوجة، فقد تلحق الضرر بصحتك، من الضروري معرفة العلاقة بين الغازات والصداع، وفقا لما نشره موقع” healthshots”.

أسباب الصداع بسبب الغازات:

من المحتمل ظهور الصداع المعدي بسبب عسر الهضم أو مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى مثل الحموضة والغازات، الرابط بين الأمعاء والدماغ راسخ وسيصاب بعض الناس بالصداع بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وهذا يعني أن الجسم لم يتمكن من الوصول إلى الكميات المطلوبة من الطعام، مما يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

كما تؤدى بعض الحالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والإمساك، والارتجاع المعدي المريئي (GERD)، ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، ومرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث صداع.

5 علاجات منزلية لعلاج الصداع:

1. ماء الليمون

هل تعلم أن الليمون حل ممتاز للتخلص من الصداع لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، أضف عصير الليمون إلى الماء الفاتر واشربه، سيساعدك هذا على التعامل مع الصداع الناجم عن الغازات في معدتك.

2. شرب اللبن

إذا كنت تعاني من الصداع بسبب الغازات، فقط اشرب شاس (اللبن الرائب) مرتين في اليوم وتشعر بتحسن.

3. شرب الماء

يسبب عدم كفاية الماء الصداع، لذلك، يمكن أن يساعدك تناول ما يقرب من 10-12 كوبًا من الماء يوميًا في تخفيف الصداع المزعج.

4. امضغ أوراق الريحان

يساعد مضغ 7-8 أوراق من الريحان على تقليل الصداع وإرخاء عضلاتك لأن لها خصائص مسكنة تلطفك.

5. ضغط بارد

يمكن أن يؤدي اختيار كيس ثلج إلى حل المشكلة، حاول وضعه على الصدغ لأنه يساعد الأوعية الدموية على الانقباض وإبطاء التوصيل العصبي، من خلال معالجة الصداع.