الغثيان بعد تناول الطعام.. تعرفوا على الأسباب

يعاني بعض الأشخاص من الرغبة في الغثيان بعد تناولهم للطعام، وهذا الأمر يعد مزعجا لدي المصابين به، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الأسباب المؤدية للرغبة في الغثيان بعد تناول الطعام وفقا لموقع “verywellhealth”.

أوضح التقرير، أن الرغبة في الغثيان بعد تناول الطعام قد تكون من أسباب العدوي الفيروسية أو البكتيرية، وقد يصاحب هذا الأمر بعض الأعراض الأخري، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، ألم العضلات، وألم المفاصل بالجسم.

كما أشار التقرير، أن الرغبة في الغصيان بعد تناول الطعام قد تكون علامة علي الإصابة بالتسمم الغذائي، فعند تناولك لطعام فاسد أو ملوث، فيحاول الجهاز الهضمي بطرده من الجسم، وبالتالي يصيب الجسم بالغثيان.

ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية معينة اتجاه طعام معين يتعرضون للإصابة والرغبة بالغثيان، وهذا الأمر يعد طبيعي لأنه رد فعل طبيعي للجسم الذي تظهر عليه أعراض التحسس، كالغثيان والطفح الجلدي.

ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من الضغط العصبي، والتوتر والقلق يعانون من الشعور بالرغبة الملحة للغثيان، والسبب إفراز نسبة عالية من الهرمونات في مجري الدم.

وأكد التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، يزداد لديهم الرغبة في الغثيان بعد تناولهم للطعام، كما أن الذين يفرطون في تناول الطعام يشعرون بشكل تلقائيء بالرغبة في الغثيان، والسبب أن المعدة تستقبل كميات طعام أكبر من حجمها وبالتالي تشعر بالرغبة في التخلص من باقي الطعام.