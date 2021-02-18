الغرغرينا.. عارض جديد "مثير للقلق" قد يصيب مرضى كورونا

تنوعت الأعراض التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا بدءاً من السعال الجاف وصولاً إلى فقدان حاسة الشم، إذ تبين ومن خلال الدراسات أن كوفيد-19 قد يرتبط كل فترة بمجموعة من الأعراض غير السارة.

وقد حذرت دراسة طبية جديدة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، من تأثير جانبي آخر يعاني منه بعض مرضى كوفيد-19 وهو الغرغرينا.

وأكد الباحثون من أن كوفيد-19 قد يسبب مشاكل في العضلات والمفاصل على المدى الطويل ، بما في ذلك التهاب المفاصل والغرغرينا و “أصابع كوفيد”.

ويشير تحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التي تم أخذها للمرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى أن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى تحريك جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة نفسه ، مما يؤدي إلى هذه المشكلات الروماتيزمية طويلة الأمد.

وتتبع الدراسة تقارير حديثة عن امرأة مصابة بكوفيد اضطرت إلى بتر ثلاثة أصابع في إيطاليا بعد أن دمر المرض الأوعية الدموية. كان على المصابين الآخرين أيضا الخضوع لبتر الأطراف.

وقد وجدت الدراسات السابقة أيضاً صلة بين عدوى الفيروس التاجي وآلام العضلات أو المفاصل ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توضيح هذه الأعراض من خلال الفحوصات الإشعاعية.

وفي الدراسة ، استخدم فريق من جامعة نورث وسترن تقنيات التصوير المختلفة بما في ذلك الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية ، لتصوير أسباب الغرغرينا وغيرها من آلام العضلات والمفاصل على المدى الطويل لدى مرضى كوفيد-19.

وقالت الدكتورة سواتي ديشموخ ، التي قادت الدراسة: “لقد أدركنا أن فيروس كوفيد يمكن أن يدفع الجسم إلى مهاجمة نفسه بطرق مختلفة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل الروماتيزم التي تتطلب علاجاً مدى الحياة.

وتضيف سواتي بأنه “يتعافى العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام المرتبطة بكوفيد ، ولكن بالنسبة لبعض الأفراد ، تصبح أعراضهم خطيرة ، أو تثير قلقاً عميقاً للمريض أو تؤثر على نوعية حياتهم ، مما يقودهم إلى التماس العناية الطبية والتصوير.

وتشير إلى أنه “يتيح لنا هذا التصوير معرفة ما إذا كانت آلام العضلات والمفاصل المرتبطة بـكوفيد، على سبيل المثال ، ليست مجرد آلام في الجسم مشابهة لما نراه من الأنفلونزا، بل شيء أكثر خطورة.’

ويمكن أن تحدث الغرغرينا نتيجة لإصابة أو عدوى أو حالة مرضية طويلة الأجل تؤثر على الدورة الدموية.

وقدأوضحت الخدمات الصحية الوطنية (NHS): “الغرغرينا هي حالة خطيرة حيث يؤدي فقدان إمدادات الدم إلى موت أنسجة الجسم. يمكنها أن تؤثر على أي جزء من الجسم ولكنها عادة ما تبدأ في أصابع القدم والقدمين والأصابع واليدين.’

ومن حيث كيفية ظهور الغرغرينا وغيرها من أعراض المفاصل والعضلات في الفحوصات الإشعاعية ، أوضحت الدكتورة ديشموخ أن هناك العديد من العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

وقالت ديشموخ: “قد نرى وذمة وتغيرات التهابية في الأنسجة (سوائل ، تورم) ، ورم دموي (مجموعات من الدم) أو نسيج ميت (الغرغرينا)”.

لدى بعض المرضى ، تصاب الأعصاب (تضخم) وفي حالات أخرى ، تكون المشكلة ضعف تدفق الدم (الجلطات).’

وفي حين تشير النتائج إلى أن عدوى كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في المفاصل والعضلات ، يسلط الباحثون الضوء على أن الفيروس نفسه لا يسبب هذه الأعراض مباشرة.

وقالت الدكتورة ديشموخ: “أعتقد أنه من المهم التمييز بين ما يسببه الفيروس مباشرة وما يحفز الجسم على القيام به.

من المهم أن يعرف الأطباء ما يحدث من أجل معرفة كيفية علاجه بشكل صحيح.’

وأظهرت الصور البشعة التي نشرت مؤخراً في مجلة طبية كيف تحولت أصابع امرأة إيطالية تبلغ من العمر 86 عاماً ، والتي لم تكشف عن هويتها ، إلى اللون الأسود.

ويعتقد أن المريضة الإيطالية عانت من جلطات دموية قطعت الإمداد عن أصابعها وأدت إلى تحولها إلى اللون الأسود والحاجة إلى بترها.

وقد تم إدخالها في الأصل إلى المستشفى في مارس 2020 بعد أن اكتشف الأطباء نقصاً في تدفق الدم إلى قلبها، وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لـكوفيد-19 بعد مسحة روتينية.

ومع ذلك ، لم يكن لديها أعراض شائعة لفيروس كورونا ، بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان أو تغيير في الرائحة أو الذوق.

وبعد شهر، عادت إلى المستشفى بعد أن تحول كل من الإبهام، الخنصر والبنصرعلى يدها اليمنى إلى اللون الأسود.

في حين وصف الأطباء في فيرمو ، الذين اضطروا إلى قطع أصابعها الغنغرينية ، قضيتها بأنها من “المظاهر الشديدة” للفيروس التاجي.

ولا يزال الخبراء غير متأكدين من سبب تسبب الفيروس في الانسداد ، لكن النظرية الرائدة هي أنه نتيجة رد فعل مفرط في الجهاز المناعي يعرف باسم “عاصفة السيتوكين، فهي ليست مريضة كوفيد الوحيدة التي بترت أصابعها.

وللأسف تمت تمت إزالة إصبعين من جريج غارفيلد ، 54 عاماً ، من ستوديو سيتي ، كاليفورنيا ، نتيجة لأضرار واسعة في الأنسجة والعضلات بعد الإصابة بـكوفيد خلال رحلة تزلج مع مجموعة من الأصدقاء في شمال إيطاليا في فبراير الماضي.

وكان غارفليد واحداً من أول مرضى كوفيد-19 في كاليفورنيا وتم إعطاؤه فرصة واحدة بالمائة فقط للنجاة من الفيروس عند إدخاله إلى المستشفى في الربيع.

وبالنسبة إلى غارفيلد ، وهو رياضي قوي لم يكن معتاداً على الإصابة بمرض شديد ، كانت الأعراض شديدة، مما أجبره على قضاء ثلاثة أيام في غرفته في الفندق خلال رحلة تزلج إلى إيطاليا في فبراير 2020

وفي غضون يومين فقط من العودة إلى المنزل وإدخاله إلى المستشفى ، انخفضت مستويات الأكسجين لدى غارفيلد وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقد أطلق الفيروس هجوماً واسع النطاق على جهازه المناعي ، مما تسبب في ارتفاع الحمى ، وانخفاض ضغط الدم بشكل خطير ، وانتشار عدوى المكورات العنقودية وتعفن الدم في جميع أنحاء جسمه.

حيث أنه وبحلول ذلك الوقت كان قد فقد 50 باوند من وزنه وأجزاء من ثمانية من أصابعه التي تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب ضعف الدورة الدموية.

وقد خضع منذ ذلك الحين لسبع عمليات جراحية لإصلاح أصابعه وأصابع قدميه ويعمل على إصلاح وظائف الرئة من خلال التمارين اليومية.

وفي الوقت نفسه فقد مال مارتن من كارديف ،وهو أب لطفلين، إبهامه الأيسر ، والسبابة ونصف إصبع، العام الماضي بعد أن أصيب بالفيروس التاجي وقضى 61 يوماً على جهاز التنفس الصناعي.

وقد أطلق عليه اسم “مال المعجزة” لأنه نجا من الفيروس ، بالرغم من أنه فقد الرؤية بشكل دائم في عينه اليمنى بالإضافة إلى فقدان عدد من الأصابع في يديه.

ويبدو أنه يتعافى في المنزل ولكنه لا يزال غير قادر على المشي كثيراً بسبب الظروف الدائمة الناتجة عن الفيروس القاتل الذي أودى بحياة 118,000 في المملكة المتحدة وحدها.

وتم منح السيد مارتن ، الذي يعاني من مرض السكري ولكنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل إصابته بـكوفيد-19 ، فرصة “صفر تقريبا” للبقاء على قيد الحياة بعد إدخاله إلى المستشفى.

وقد حصلت زوجته سو مارتن، 49، وأطفالهما، عشر دقائق ليقولوا له وداعاً نهائياً قبل أن يتم وضعه في غيبوبة ، لكن الأطباء وصفوا شفائه بأنه ” معجزة”.