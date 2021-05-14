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الفراولة تحمي من الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية… هذا ما كشفه الطبيب الروسي

منذ 3 ساعات
الفراولة

الفراولة

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تعتبر الفراولة من أكثر الفواكه اللذيذة، وذلك بسبب طعمها الحلو، حيث يكثير استخدامها في إعداد الحلويات ومختلف أنواع “المربى”.

وتحدث اختصاصي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، عن دور الفراولة في التقليل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض بما في ذلك السرطان.

وصرح الاختصاصي في لقاء تلفزيوني على قناة “روسيا 1″، عن دور الفراولة في الحد من الأورام ومكافحتها لما تحتوي من ألياف.

وقال: “تحتوي الفراولة مواد ومكونات تمنع ظهور أوعية جديدة وبالتالي تمكن من الوقاية من الإصابة بالسرطان”.
ويمكن أن تكون الفراولة مفيدة في الوقاية من سرطان المعدة والأمعاء.

مضيفا بأن الفاكهة تحتوي على ألياف أكثر نعومة، تساعد أيضا على التقليل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبأن تأثير هذه الألياف هو تطبيع استقلاب الكوليسترول.

كما وتساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستوى الجيد منه بالإضافة لتقوية جهاز المناعة بفضل حمض الأسكوربيك والكاروتينات التي يحتوي عليها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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