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الفطر الأسود لن ينتشر في مصر كما حصل في الهند.. إليكم الأسباب

1 - يونيو - 2021
كورونا في مصر

كورونا في مصر

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لا تزال الشارع المصري في حالة قلق وتخوف من ازدياد وتيرة انتشار وباء الفطر الأسود، خصوصاً لعد تسجيل عدد من الحالات في مناطق مصرية عدة.

عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر محمد النادي، كشف أن الفطر الاسود لم ولن يصبح وباء بأي حال من الأحوال.

وأوضح أن الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولكنه ينتقل من بيئة غير نظيفة إلى إنسان، مشددا على أن حالات الإصابة به في مصر لم تتزايد، مصرحا: “سيظل الفطر الأسود مرضا نادر الوجود”.

وأوضح النادي، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على شاشة ON، أن السبب في ظهوره بالهند بتلك الكثافة، يرجع لعدة عوامل في مقدمتها الإفراط في استخدام أدوية فيروس كورونا بصورة مبالغ فيها، كاشفا أن هذا يحدث في مصر أيضا، ولكن البيئة في مصر غير ملوثة بنفس الدرجة مثل الهند، وهذا ما يحد من ارتفاع نسب الإصابات.

وقال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا: “الحمد لله إحنا في مصر عندنا أوكسجين طبي، في الهند بيعالجوا بالأوكسجدين الصناعي بتاع اللحام، والمياه عندهم مش معقمة”، موضحا أن مياه الشرب في الهند من الممكن أن تنقل هذا الفطر.

وأردف أن الجثث التي كانوا يحرقونها وبعدما لم يجدوا الحطب الكافي، كانوا يلقونها بالأنهار لديهم، وهذا ما تسبب أيضا في تلوث البيئة عندهم.

وأكد أن هذا الفطر لا ينتقل إلا من البيئة الملوثة، مشددا على أن عدد الحالات المصابة في مصر به يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، ولا تتخطى ذلك.

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