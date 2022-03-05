الفلفل الأحمر.. خزّان من المنافع!

يستخدم العديد من النباتات والتوابل في الطهي في مختلف المطابخ العالمية، لما لهذه الاضافات من أهمية في اضفاء مذاق لذيذ ومختلف على الأطباق. ومن بين هذه الاضافات، الفلفل الأحمر الذي يضاف الى السلطة وأطباق ومأكولات متنوعة.

والفلفل الأحمر هو ثمرة نباتات من فصيلة الفليفلة، يستخدم على نطاق واسع في العديد من المأكولات كتوابل لإضافة الحرارة إليها. والمواد التي تعطي الفلفل الحار شدّتها عند تناولها أو وضعها موضعياً هي الكابسيسين والمركّبات ذات الصلة المعروفة باسم الكابسيسينويد.

وتتم دراسة الكابسيسين كعلاج فعّال لاضطرابات الألياف العصبية الحسّية، بما في ذلك الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والصدفية والاعتلال العصبي السكري.

ويعرف الفلفل الأحمر الحار بقدرته على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، مستويات الدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية، بينما يزيد من قدرة الجسم على إذابة الفيبرين، وهو مادة أساسية في تكوين جلطات الدم .

ونشر موقع “سيدتي” تقريرا عن أهم فوائد الفلفل الأحمر التي تتلخص بالآتي:

فوائد الفلفل الأحمر الحار والعدوى

لا يخفّف الكابسيسين الألم فحسب، بل تحفّز حرارة الفلفل الإفرازات التي تساعد على إزالة المخاط من الأنف أو احتقان الرئتين، كما يشير اللون الأحمر للفلفل إلى محتواه العالي من البيتاكاروتين أو فيتامين A. وتناول ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأحمر الحار يوفر حوالي 6% من القيمة اليومية لفيتامين C.

غالبًا ما يسمى فيتامين A المضادّ للعدوى، وهو ضروري لصحة الأغشية المخاطية، التي تبطّن الممرات الأنفية والرئتين والجهاز الهضمي والمسالك البولية، وتعمل كخط دفاع الجسم الأول ضدّ مسببات الأمراض الغازية. كل هذه الحرارة التي نشعر بها بعد تناول الفلفل الحار تستهلك طاقة وسعرات حرارية لإنتاجها. حتى الفلفل الأحمر الحلو وجد أنه يحتوي على مواد تزيد بشكل كبير من توليد الحرارة (إنتاج الحرارة) واستهلاك الأكسجين لأكثر من 20 دقيقة بعد تناولها.

يساعد على خسارة الوزن

الوزن الزائد أو السمنة حالة صحية خطيرة وتتطلب الاهتمام بها جيداً. ويساعد الفلفل الأحمر الحار على فقدان الوزن من خلال تناوله بانتظام؛ جنباً إلى جنب مع التمارين الرياضية بانتظام أيضاً.

وبما أن الكابسيسين حراري في طبيعته (يزيد من حرارة الجسم)، مما يساعد على تقليل الشهية والإحساس بالجوع ويزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك.

الحرارة التي تشعرون بها بعد تناول الفلفل الأحمر الحار تستهلك الطاقة وتحرق المزيد من السعرات الحرارية. حتى أن بعض الشركات عمدت إلى وضع الفلفل الحار الأحمر ضمن منتجات فقدان الوزن. وبالطبع يؤدي منع الإصابة بالسمنة الى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها.

يخفّف بعض الآلام

قد يؤدي تناول الكثير من الفلفل الأحمر الحار إلى إضعاف حساسية مستقبِلات الألم الخاصة بك مع مرور الوقت، مما يقلّل من قدرتك على الشعور بالحرقان التي يسببها، كما أن الاستعمال المتكرّر له يجعل مستقبِلات الألم هذه غير حساسة لآلام أخرى، مثل حرقة المعدة الناتجة عن الارتجاع الحمضي.

وقد أظهر الكابسيسين، الموجود في الفلفل الأحمر الحار، إمكانية محتملة في معالجة الصداع والصداع النصفي.

يعزّز صحة الجهاز الهضمي

لعل من أبرز مزايا الكابسيسين مساهمته في تعزيز صحة الأمعاء وفقدان الوزن، على عكس بعض الاعتقادات بأن الفلفل الأحمر الحار يمكن أن يكون مؤذياً للأمعاء، فهو يمكن أن يساعد بعلاج قرحة المعدة. وهو غني بمضادات الأكسدة والمركّبات الأخرى التي يمكن أن تهدّئ مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل اضطرابات المعدة، الغازات والإسهال.

يساهم في تحسين صحة القلب

يساعد الفلفل الأحمر الحار في تحسين الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل رواسب الدهون، كما أنه يساعد في توسيع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفّق الدم.

فوائد الفلفل الأحمر الحار ومرض الصدفية

الصدفية اضطراب جلدي يتسبب في تكاثر خلايا الجلد بمعدل 10 مرّات أسرع من الطبيعي، مما يؤدي لتراكم الجلد على شكل بقع حمراء خشنة مغطاة بقشور بيضاء أو فضيّة اللون، ويترافق مع أعراض مختلفة ومن بينها الحكّة الشديدة، ويمكن لمسحوق الفلفل الأحمر الحار الذي يحتوي على الكابسيسين أن يقلّل بشكل كبير من تكاثر الخلايا.

يدعم الجهاز المناعي

الفلفل الأحمر الحار غني بمادة البيتاكاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهازك المناعي وتساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

يساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة

يساعد مسحوق الفلفل الأحمر الحار على التخلّص من رائحة الفم الكريهة، كونه يعمل كمطهّر للفم.