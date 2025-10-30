الفلفل الأصفر أفضل الخضراوات الغنية بفيتامين "سى"

لفلفل الأصفر من الخضراوات الغنية بفيتامين سي وهو يعد عنصر غذائي أساسيًا لوظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين ويدعم صحة البشرة والأوعية الدموية والأنسجة الضامة، ويعزز المناعة وصحة الدماغ لاحتوائه على نسبة كبيرة بفيتامين سي، وفقا لما نشر في تقرير على الموقع الإلكتروني “health shots” .

فوائد الفلفل الأصفر

وكما جاء في التقرير أن الفلفل الأصفر الحلو من أقوى المصادر النباتية الغنية بفيتامين سي أكثر من البرتقال والفلفل الأحمر والأخضر فهو يساعد على تعزيز المناعة والحفاظ على نضارة البشرة ودعم صحة القلب والدماغ.

كيف يمكننى الاستفادة من الفلفل الأصفر

قالت أخصائية التغذية الدكتورة أرشانا باترا، إن إضافة الفلفل الأصفر الحلو إلى الوجبات طريقة سهلة لتقوية المناعة وخسارة الوزن دون إضافة سعرات حرارية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ويُشير لونه الزاهي إلى خواصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

أوضح التقرير أن الفلفل الأصفر يحتوي على مركبات فينولية وفلافونويدات مثل الكيرسيتين واللوتولين ، والكابسيسينويدات التي تُساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

أشار التقرير أن الفلفل الأصفر يساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل من خلال تقليل خطر الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والزهايمر وبعض أنواع السرطان فمن الضرورى إدراجة بشكل يومي في النظام الغذائي للتمتع بصحة جيدة .